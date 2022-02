Cerveja Corona paga pescadores por pesca de plástico

A marca de cerveja Corona, que atua há mais de cinco anos com o compromisso de proteger os paraísos naturais contra a poluição, especialmente aquela causada pelo plástico, realiza no próximo dia 15 um Torneio de Pesca ao Plástico, no qual pescadores e comunidade local ajudarão na limpeza do mar.

Na iniciativa Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, realizada em parceira com a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (APMPC), os participantes dedicam um dia inteiro de trabalho para pescar plástico ao invés de peixes.

Serão cerca de 55 pescadores, que serão remunerados pelo período e também por cada quilo de resíduo recolhido do mar durante o período. Os três competidores que retirarem a maior quantidade de resíduos da água também serão premiados com quantias adicionais e a comunidade ainda será contemplada com a reforma do principal galpão local, onde os pescadores guardam seus barcos e material de trabalho.

O local, que também é usado pela população como um centro cultural (com atividades para o público em geral, desde moradores até turistas, incluindo até sessões de cinema), poderá receber novas oportunidades para a comunidade. “A reforma do galpão é algo que poderá trazer para a comunidade uma nova perspectiva de renda para as famílias que recebem seu dinheiro por meio do Turismo de Base Comunitária (TBC). Além de trazer um local de expressão cultural, de possibilidade para exposição de produtos locais para venda, entre outras diversas oportunidades”, diz Pedro Belga, presidente da ONG Guardiões do Mar.