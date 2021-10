Cerveja mais cara; Venezuela corta zeros da moeda e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Alta da inflação, AGE da Iguatemi, Estapar e o que mais move o mercado

Índice de bate pico em 13 anos na Europa e aumenta preocupações sobre retirada de estímulos

Inflação no happy hour: começa a valer aumento no preço da cerveja

Embora o peso da cerveja no total da inflação seja pequeno, os reflexos podem ser sentidos até mesmo no setor de serviços

Venezuela corta mais seis zeros do bolívar nesta sexta-feira

Desde 2008, já foram cortados 14 zeros. Só neste ano, moeda venezuelana já acumula 72% de desvalorização

Dia do Idoso expõe necessidade de inclusão em uma sociedade que envelhece

A data é celebrada nesta sexta-feira. Em 2030, Brasil terá mais idosos do que crianças pela primeira vez, o que traz desafios sociais

Esta faculdade 100% familiar fatura R$ 400 mi e quer ter uma rede de TV

São Leopoldo Mandic, de Campinas, deve expandir faturamento em 20% em 2021 e planeja emissora de tevê para dar visibilidade à pesquisa científica — e, de quebra, fazer uma média com potenciais novos alunos

Nespresso cria 'academia' para treinar vendedores

Por meio de aulas online, podcasts e testes, a Nespresso quer estimular vendedores de outras varejistas autorizadas a oferecer máquinas e cafés da empresa

Qualicorp lança rede de lojas físicas para vendas e atendimento ao cliente

A Qualicorp informou que os clientes terão atendimento especializado na Qualistore para contratar seu plano de saúde

Omie compra startup G-Click após receber R$ 580 mi do SoftBank

A plataforma de ERP quer intensificar seu relacionamento com contadores para chegar a mais pequenas e médias empresas

Renault fará programa de demissão voluntária para 250 funcionários

Sem peças, montadoras suspendem contratos de trabalho ou dão férias coletivas

Tik Tok lançará coleção de NFTs estrelando nomes como Lil Nas X e Grimes

A coleção, chamada “Tik Tok Top Moments”, será leiloada a partir da próxima semana e conta com vídeos exclusivos de nomes importantes da rede social que viralizou durante a pandemia

Nuvemshop vai às compras para entrar no mercado de logística para PMEs

O unicórnio do e-commerce comprou 100% da operação da startup de logística Mandaê

Dona de marcas famosas, Henkel faz promoção para ser mais conhecida

Você sabia que Cascola, Loctite Super Bonder e Pritt são da mesma companhia? Henkel quer mostrar mais isso com a primeira campanha na TV e promoção com 1,5 milhão de reais em prêmios

Política e mundo

Bolsonaro sugere usar da Petrobras para controlar combustível

Bolsonaro também propôs um valor fixo de ICMS para todos os estados

ACM Neto: Eduardo Leite é mais agregador, seja para apoiar ou ser apoiado

Presidente do DEM acredita que se PSDB escolher governador gaúcho nas prévias, chance de construção com outros partidos é maior

no Reino Unido: falta de açougueiros ameaça festas de Natal

Escassez de mão de obra forçou o setor a se concentrar em abastecer os supermercados com cortes básicos

Enquanto você desligou…

Fim de semana nos streamings: 5 filmes e séries para maratonar

Confira os principais lançamentos nos catálogos da Netflix, Amazon Prime Video e Disney+

Além do Axie Infinity: 10 games em blockchain para ganhar

Mercado de games movimenta cifras altíssimas anualmente, e uso da tecnologia blockchain se populariza entre desenvolvedores e jogadores

De chips a navios: os cinco pontos que fazem a inflação persistir

À medida que os preços sobem, também aumentam as expectativas de inflação entre os consumidores, que, consequentemente, exigem aumentos salariais

Veja quais são os dez carros mais baratos do Brasil

Modelos tiveram aumento de quase 30% desde o começo do ano e devem continuar valorizando nos próximos meses

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de setembro, que libera os dados da produção industrial no mês de maio, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Na Zona do Euro acontece a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Frase do dia

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora” – Provérbio Chinês.

Abertura de mercado