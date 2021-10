Óculos feitos de lixo? Entenda o lançamento sustentável da Chilli Beans

A Chilli Beans está lançando uma linha de óculos feitos a partir de resíduos retirados do oceano como uma nova aposta para atingir sua missão em prol da sustentabilidade. A coleção, chamada de Chilli Beans ECO, é fruto de uma parceria com a ONG Eco Local Brasil, que apoia a remoção de lixo e promove de limpeza em praias e outros pontos do litoral brasileiro, além de criar ações de edução ambiental em escolas.

Segundo a empresa, a ação reforça o compromisso da Chilli Beans de em tecnologias que prorizem o meio ambiente e, com isso, minimizem os impactos dos resíduos descartados pelas operações. A gestão de resíduos é um desafio particular ao setor de moda, que ainda segue a premissa de coleções sazonais e de rápida substituição.

Por essa razão, o esforço sustentável como um todo começou há três anos na empresa, quando o fundador da marca, Caito Maia, passou a investir em pesquisas e desenvolvimento de materiais sustentáveis e resistentes para as coleções.

“Nossos designers ficaram anos pesquisando o método ideal para desenvolver a linha ECO. Tudo porque fizemos questão de proporcionar um produto reciclado, com máxima qualidade e estilo, e que superasse todas as expectativas. Todas as peças têm como base de matéria-prima o nylon, vindo das redes de pesca que são jogadas no oceano”, diz Maia.

Parte do obtido com as vendas será destinada à ONG e seus projetos de limpeza e educação ambiental. A ideia é que, após o lançamento, a coleção se torne contínua, com novos modelos anunciados frequentemente. A intenção está relacionada à percepção de que o mercado para os produtos amigáveis ao meio ambiente é gigantesco. Segundo a Chilli Beans, os óculos sustentáveis podem representar até 10% das vendas totais da marca já no próximo ano.

“Ser sustentável vai muito além do reciclar, são verdadeiras mudanças de hábito. É olhar para o que você consome e saber o que gera resíduos no mundo e pode ser substituído”, diz.