Repressão chinesa a listagens no exterior ameaça mais de 70 IPOs nos EUA

Já havia sinais de que essas medidas seriam tomadas. Instituições responsáveis por originação embolsaram uma quantia de recorde de US$ 1,5 bilhão em comissões no ano passado ao assessorar empresas chinesas em ofertas iniciais de (IPO em inglês) em mercados offshore. Paralelamente, as relações entre China e EUA estavam azedando. Em dezembro, o então presidente Donald Trump sancionou uma lei que pode retirar das bolsas americanas os papéis de companhias chinesas que não atendem às regras de inspeção de auditoria. Já o presidente Xi Jinping intensificou a supervisão de grandes empresas de tecnologia, em parte para proteger a imensidão de dados valiosos que detêm.

Essas decisões colocam em risco o ritmo frenético de operações observado durante a pandemia e o lucrativo negócio de listagens offshore, que abocanhou cerca de US$ 6,4 bilhões em comissões desde 2014, quando começaram as negociações com os papéis da Alibaba Group Holding em Nova York. Morgan Stanley, Goldman Sachs Group e China International Capital Corp. lideraram o segmento no período, quando quase 40% das comissões foram geradas por operações nos EUA.

Para os bancos de investimento, a expectativa é de suspensão da maioria das IPOs de empresas chinesas em bolsas dos EUA ou deslocamento dessas operações para outros locais, reduzindo o ganho esperado para o ano, considerando que as comissões nessas operações em Hong Kong são bem menores. Além disso, as exigências de listagem em Hong Kong e na própria China são mais rigorosas, colocando em dúvida a concretização de muitas dessas operações.

“Pode demorar um ou dois meses até haver resolução de algumas incertezas”, afirmou David Chin, chefe da divisão de banco de investimento para a região Ásia-Pacífico do UBS Group, a respeito da mudança de regras na China. “Em última análise, a China encontrará uma solução porque os EUA têm dado muito apoio às companhias chinesas de internet, ao desenvolvimento das mesmas e subsequente financiamento.”

A repressão das autoridades chinesas às listagens no exterior ameaça mais 70 empresas de capital fechado sediadas em Hong Kong e na China que tinham planos de abrir o capital em Nova York, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

O valor de mercado das companhias de tecnologia da China, que já vinha diminuindo, parece mais instável agora que investidores exigem descontos maiores para comprar as ações, disse o funcionário de um banco, que pediu anonimato para discutir questões internas. Desde o início do mês, o Nasdaq Golden Dragon Index, que acompanha algumas das maiores empresas chinesas listadas nos EUA, perdeu cerca de US$ 145 bilhões em valor de mercado.

A maior pergunta em relação ao recente movimento de repressão é até que ponto as autoridades reguladoras irão para supervisionar o investimento estrangeiro em indústrias sensíveis, particularmente as que controlam grandes quantidades de dados. Durante duas décadas, gigantes da tecnologia da China contornaram as restrições, usando o chamado modelo de Entidade de Interesse Variável para atrair capital estrangeiro e realizar IPOs no exterior.

