China mira especuladores para frear alta das commodities

A China avançou na batalha contra o salto dos preços das commodities ao convocar executivos do alto escalão para uma reunião que trouxe a ameaça de penalidades para violações, que incluem desde especulação descontrolada até espalhar notícias falsas.

A abordagem do governo será de “tolerância zero” para práticas de monopólio e apostas em grandes volumes em um ativo, disse a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) depois que líderes das principais produtoras de metais foram convocados para uma reunião em Pequim com vários departamentos do governo no domingo.

A medida para segurar a alta dos preços dos metais repercutiu nos mercados: o aço chegou a mostrar queda de 6%, enquanto a baixa do minério de ferro quase atingiu o limite diário. Os preços se estabilizaram no final da sessão. A maioria dos metais básicos também foi negociada sob pressão.

“Com a transição do risco da política para a intervenção do governo, os preços certamente serão afetados pela visão do mercado”, disse Li Ye, analista da Shenyin Wanguo Futures, em Xangai. “O rápido aumento dos preços das commodities afetou muito fabricantes e os ordens do mercado, levando a perdas e defaults.”

O governo tem enviado alertas constantes sobre as consequências dos preços das commodities, que estão perto do nível mais alto em quase uma década. Mas, além das mudanças nas regras de negociação nas bolsas de futuros, não houve muita ação. O governo de Pequim provavelmente enfrentará um “esgotamento potencial de de políticas” para frear o rali, disse o Citigroup em relatório.

O alerta da NDRC coincide com os temores de que os altos preços das commodities acelerem a inflação e prejudiquem o crescimento econômico na China e em outros países. Investidores têm apostado em metais industriais com a perspectiva de uma forte recuperação da pandemia, mas as preocupações com o impacto indireto sobre a demanda estão aumentando, pois fabricantes são obrigados a elevar o custo dos produtos acabados.

“Pode não ser ótima para a comunidade especulativa, mas é uma boa notícia para o mundo em geral”, disse Amelia Xiao Fu, chefe de estratégia global de commodities da BOCI Global Commodities, em entrevista por telefone de Londres. “Acho que os preços podem se acalmar, e o espaço para ralis excessivos pode ser limitado.”

A declaração da NDRC foi o comentário mais duro até agora do governo, que começou a alertar sobre a alta dos preços das matérias-primas em abril. Os executivos de empresas de minério de ferro, aço, cobre e alumínio que se reuniram com cinco agências estatais em Pequim no domingo foram informados de que a especulação excessiva e o aumento dos preços internacionais eram os responsáveis pelos avanços recentes.

As principais empresas devem “cumprir ativamente suas responsabilidades sociais” e assumir a liderança para a manutenção da ordem do mercado, disse a NDRC em comunicado. “Não façam conluio entre si para manipular preços, fabricar e disseminar informações sobre o aumento de preços, e não acumulem e impulsionem os preços.”