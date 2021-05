Cielo dispara 7% após novos rumores de cisão entre BB e Bradesco

As da Cielo (CIEL3) lideraram os ganhos do nesta terça-feira, 25, subindo 7,63% após reportagem do portal Neofeed anunciar que a Alelo terá uma plataforma própria de adquirência. Isso significa que a empresa de fidelidade deixará de usar a maquininha de cartão da Cielo.

Embora a notícia seja negativa para a líder do mercado das maquininhas e serviços financeiros relacionados, ela trouxe à tona -- mais uma vez -- a possibilidade de cisão entre os sócios controladores da Cielo, o Bradesco (BBDC3; BBDC4) e o Banco do Brasil (BBAS3), que também são controladores da Alelo. A empresa de benefícios e serviços financeiros faz parte do grupo Elopar, uma holding controlada pelos dois bancos.

“A notícia animou os investidores porque, em caso de saída de um dos sócios, o valor pago para que ele deixe sua fatia na empresa seria maior que o atual de negociação do papel. Isso porque a saída de um sócio exige um pagamento em valor patrimonial acrescido de um prêmio”, explica Simone Pasianotto, economista-chefe da Reag Investimentos.

Os rumores levaram as ações da Cielo à sua maior alta desde janeiro, tirando o papel do terreno negativo no acumulado do ano. Até ontem, a empresa de meios de pagamento recuava mais de 4% em 2021, e agora já avança 2,25%.

Regis Chinchila, analista da Terra Investimentos, destaca também que a separação pode abrir novos caminhos para a Alelo. “Ainda está no campo da possibilidade, mas uma futura cisão [entre Alelo e Cielo] poderia dar maior clareza aos ativos, principalmente da Alelo, fazendo com que o retorno ao acionista tivesse maior potencial. Fazendo um paralelo, podemos citar o caso do Pão de Açúcar (PCAR3) e da Assaí (ASAI3).”

O analista se refere ao que se convencionou chamar no mercado de processo para destravar valor.

A rede de supermercados e a sua divisão de atacarejo finalizaram uma cisão no início do ano e, no primeiro pregão de negociação solo do Assaí, em março, seus papéis dispararam quase 400%, enquanto os do Pão de Açúcar recuaram mais de 70%. Passados dois meses, ASAI3 acumula valorização de 24%, enquanto PCAR3 ainda recua 54%.

