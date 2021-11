Cielo dispara mais de 8% após lucro dobrar no 3º trimestre

As da Cielo (CIEL3) sobem 8,15%, às 10h30 desta quinta-feira, 4, refletindo seu resultado do terceiro trimestre, divulgado na última noite. A valorização é a maior entre os mais de 80 papéis que compõem o

Em balanço, a companhia apresentou líquido de 211,9 milhões de reais, 111,1% acima do mesmo período do ano passado.

"O resultado foi impulsionado pelo aumento das receitas – principalmente na comparação com o 2T21 – e pela consistente gestão de gastos. Por outro lado, limitaram um crescimento maior do lucro líquido o menor resultado financeiro, em razão do aumento na e, em relação ao 3T20, maiores despesas com ISS", afirma a Cielo em balanço.

No terceiro trimestre, a receita operacional líquida cresceu 8,1% na comparação trimestral para 3 bilhões de reais, puxada pela expansão do volume de transações e pela "melhora no mix de produtos, com maior participação de cartões de crédito".

A alta nas ações da Cielo também refletem a conclusão da venda da Multidisplay para a Bemobi (BMOB3). A estratégia, que busca maior foco nas operações centrais da Cielo, foi comemorada por investidores.

Apesar da forte apreciação neste pregão, as ações da Cielo acumulam perdas de 35% no ano. Pressionada pela maior concorrência no setor de adquirência, a queda dos papéis é de mais de 90% em desde 2016.