Citi inicia treinamento na Ásia para ampliar contratação feminina

Cathy Chan, da Bloomberg

O Citigroup iniciou um programa de admissão antecipada na Ásia para impulsionar a contratação de mulheres em seus bancos de investimento e negócios de mercado.

O banco americano lançou um programa que oferece treinamento antecipado para 50 estudantes do gênero feminino para seu programa de verão de contratação de analistas, segundo comunicado à imprensa.

Testado pela primeira vez na América do Norte em 2017, o programa virtual de cinco semanas foi introduzido na Ásia em meados de abril. Inicialmente estava aberto a alunos do penúltimo ano de faculdade ou universidade. Agora o banco tem como meta alcançar pelo menos 50% de representação feminina em sua seleção anual de verão de analistas para trabalhar com banco de investimento, mercados e securities.

O programa busca identificar e orientar talentos desde o início, fornecendo aos candidatos treinamento para ajudá-los a se preparar para o processo de entrevista e melhorar suas chances de garantir uma vaga no estágio de verão que tem duração de 10 semanas.

“Estas são áreas onde a representação feminina tem sido normalmente mais desafiadora do que em outras de serviços bancários e financeiros”, disse o banco no comunicado, acrescentando que pretende e desenvolver potenciais talentos femininos para esses negócios.

As 50 candidatas foram selecionadas entre mais de 1.200 candidatos, de mais de 590 instituições em todo o mundo. As que forem bem-sucedidas serão selecionadas para o programa de analistas do verão 2022 que deve começar em meados de junho em Singapura, Hong Kong, Índia, China ou Coreia.

