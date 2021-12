Citigroup bate recorde com 18 mulheres diretoras na Ásia

Citigroup nomeou 18 mulheres para o cargo de diretor-executivo na Ásia, um número recorde para a região.

Elas representaram 35% dos 52 diretores-gerentes promovidos para 2022, segundo nota enviada pelo CEO do banco na região, Peter Babej. Um porta-voz de Hong Kong confirmou o conteúdo do memorando.

O banco estabeleceu uma meta de aumentar a representação feminina em seus programas de analistas e associados para 50% globalmente, como um trampolim para elevar o número de mulheres no alto escalão, de acordo com o relatório anual de diversidade de 2020 da empresa. Atualmente, o banco tem mulheres atuando como CEOs de países como Coreia, China e Hong Kong e como chefes regionais de operações e tecnologia.

No geral, cerca de metade dos novos diretores-gerentes está com o grupo de clientes institucionais e a função global teve o segundo maior número de promoções, com 14, de acordo com o memorando. As funcionárias foram responsáveis por cerca de um terço das promoções sênior em ambos os grupos, de acordo com o porta-voz.

As operações de gerenciamento de patrimônio e a divisão de tecnologia nomearam quatro novas diretoras administrativas, e cinco foram promovidas no negócio de varejo do banco.

A promoção feminina no escalão sênior foi a mais alta de todos os tempos na Ásia, tanto em porcentagem quanto em número. O banco elevou 13 mulheres a diretoras da região no ano passado, ou 30% do total, em comparação com seis, ou 21%, em 2017, segundo o porta-voz.

Citigroup começou um programa de admissão antecipada na Ásia neste ano a fim de impulsionar a contratação de mulheres em bancos e mercados de investimento. Forneceu treinamento antecipado para 50 estudantes do gênero feminino para seu programa de verão de contratação de analistas, com o objetivo de identificar e orientar talentos desde o início e oferecer aos candidatos treinamento para melhorar suas chances de garantir uma vaga no estágio de verão que tem duração de dez semanas.

Globalmente, a representação feminina de analistas em tempo integral e funções associadas aumentou marginalmente para 46% em 2020, de 45% um ano antes. Isso é 35% maior que em 2018, de acordo com seu relatório anual.