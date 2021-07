Clear Sale precifica ações no topo da faixa e movimenta R$ 1,3 bi em IPO

A Clear Sale conseguiu precificar sua oferta oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a 25 reais por , no topo da faixa indicativa entre 20 e 25 reais. Com isso, o IPO movimentou 1,3 bilhão de reais, com 800 milhões sendo destinado ao caixa da empresa e o restante aos acionistas que venderam sua participação na oferta. Do total arrecadado na oferta, a empresa espera utilizar 50% para o crescimento orgânico, 20% para projetos de inovação e os outros 30% para potenciais aquisições.

Do setor de tecnologia a Clear Sale tem estreia prevista na B3 para esta sexta-feira, 30. Na , a Clear Sale chega para ser mais uma alternativa para investidores que buscam a tese de desenvolvimento do e-commerce como um todo, sem a exposição a um segmento específico.

Criada em 2000, a Clear Sale é especializada em soluções antifraude digital, a empresa tem como clientes companhias de e-commerce e instituições financeiras. O principal produto da casa é o Total Clear Sale. "Toda a árvore de decisão sobre aprovação ou reprovação de pedidos no e-commerce fica sob a responsabilidade da Clear Sale, o que permite uma atuação mais efetiva no combate a fraudes", explica em prospecto.

A geração de receita ocorre principalmente pelo pago por análise de transação individual no âmbito das soluções antifraude. "Isso gera um importante

volume de receita recorrente mensal que muitas vezes acompanha o crescimento dos negócios de nossos próprios clientes."

Com o forte crescimento do e-commerce devido à pandemia, em 2020, a Clear Sale conseguiu aumentar sua receita líquida em 65,7% para 345,6 milhões de reais. Em 2019, a evolução da receita havia sido de 35,5%. Seu ebitda foi de 71,4 milhões de reais no último ano.

Sem fronteiras no ambiente digital, a Clear Sale analisa transações comerciais em 170 países, mas 88,5% de sua receita ainda vem das operações locais. No entanto, a exposição ao exterior vem aumentado. Em 2020, a receita líquida internacional saltou 132,7% para 39,8 milhões de reais, representando 11,5% da receita total. Em 2019, essa fatia era de 8,2% e, em 2018, de 2,8%.