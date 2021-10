CLUBE, o videocast da EXAME Invest, recebe André Caldas, da Clave Capital

O que pensam os melhores gestores do país? Quais as suas teses de investimento e a visão sobre os principais desafios e onde estão as melhores oportunidades? E qual a sua trajetória até chegar aonde estão hoje? Essas respostas e muito mais serão conhecidas pelos investidores no Clube EXAME Invest, o novo videocast da EXAME Invest.

No episódio de estreia, os convidados são André Caldas, executivo-chefe de Investimentos (CIO) de da gestora Clave Capital, e Thiago Fananello, head de Equity Sales do BTG Pactual.

Eles conversaram com Bruno Lima, head de Equity Research do BTG Pactual digital, e Daniel Cunha, de Sales do BTG Pactual, que serão presença garantida em todos os programas, sempre às terças-feiras às 18h nos canais da EXAME Invest no YouTube e nas plataformas para podcast do Spotify, da Deezer e da Apple.

O objetivo do CLUBE EXAME Invest será promover discussões sobre o mercado em um ambiente democrático e de maneira descontraída, com liberdade dos participantes para transitar em outros temas que não apenas investimentos.

No programa, Caldas comentou sobre o momento de incertezas do mercado e contou se, em sua avaliação, é hora é de aproveitar as oportunidades ou de buscar proteção.

"Hoje vemos oportunidades? Vemos. Temos um mercado com múltiplos a três desvios (padrão) da média? Não."

"Mas está um mercado como em 2009? Não está. Em 2009 havia um medo de um crunch de crédito e as empresas estavam baratas, tanto as boas como as ruins. Hoje a situação é mais delicada: se o investidor não mantiver a qualidade e focar, ele pode ter uma morte lenta. Vai comprar ativos mais ou menos que estão baratos e vão ficar mais baratos."

Assista ao primeiro episódio do Clube EXAME Invest: