Clube recebe Aline Cardoso, da EQI: é hora de voltar para a bolsa?

No atual momento de aumento das incertezas econômicas e de aumento dos juros, o que o investidor deve fazer? Reduzir ou até zerar sua posição em e migrar para a ou aproveitar as oportunidades que surgiram na com a forte queda das ?

Essa foi uma das perguntas respondidas por Aline Cardoso, co-head de Research da EQI Asset, no mais novo episódio do Clube, podcast semanal da EXAME Invest com gestores e estrategistas do mercado.

Cardoso conversou com Daniel Cunha, da área de Sales do BTG Pactual, e Bruno Lima, head de Equity Research do BTG Pactual digital, que são os apresentadores do programa.

"O que é mais provável? O governo voltar atrás e zerar o Auxílio Brasil e falar 'não vamos mais furar o teto'? Ou o auxílio passar de 300 para 600 reais?", questionou Aline Cardoso ao fazer uma análise do cenário atual. "Hoje a assimetria é para pior, para que o estouro do teto seja ainda pior."

A co-head de research da EQI Asset ressaltou que a disposição para furar o teto de gastos ocorre a cerca de um ano das eleições presidenciais de 2022, o que sinaliza que "o governo vai 'apertar todos os botões' para a reeleição acontecer".

A especialista disse que o período atual lembra muito o vivido entre 2013 e 2014, quando a bolsa caiu 25%, e os juros prefixados chegaram a 12% ao ano. É o mesmo patamar atual, o que sinaliza que o juro futuro precificou o novo quadro de risco antes que a bolsa.

Naquele momento, em 2013/2014, o valuation da bolsa (medido pelo múltiplo do preço/lucro projetado por ação, com Petrobras e Vale) era de 10 vezes, acima das 8 vezes no cenário atual.

Mas Cardoso ressaltou que tanto o do petróleo como o do minério de ferro estavam em patamares muito inferiores ao atual, o que sinaliza probabilidade maior de queda desses preços até o próximo ano em razão de diferentes fatores -- algo que faria os múltiplos subirem mesmo sem alterações no preço do .

O que se compra em um momento como o atual, com um quadro fiscal ruim e uma assimetria de riscos negativa? "Olhamos muito para as teses com dinâmica própria, que não dependem do PIB para continuar crescendo."

"É hora da máxima da : nem 100% na renda fixa nem 100% na renda variável. Temos visto uma migração de base, muito investidor que entrou na bolsa em 2019 está voltando para a renda fixa. O custo de oportunidade para ficar em bolsa está ficando alto quando você tem um que paga 13% ao ano", disse Cardoso.