Clube recebe Fabiano Custódio, da Miles: há oportunidades em ano eleitoral

A menos de um ano de eleições presidenciais e estaduais, é hora de fugir de de estatais, que costumam ser alvo de políticas e promessas populistas e ingerência do governo da vez, certo? Nem sempre essa decisão é a mais acertada para quem está de olho em oportunidades.

"O ano que vem é ano de eleição e sempre tem exagero nesse asset class de estatal", disse Fabiano Custódio, sócio-fundador da gestora Miles Capital, no mais novo episódio do Clube, o videocast da EXAME Invest.

Custódio conversou com Daniel Cunha, da área de Sales do BTG Pactual, e Bruno Lima, Head de Equity Research do BTG Pactual digital, que são os apresentadores do programa semanal com gestores do mercado.

Custódio falou com conhecimento — e retornos muito acima do benchmark — de causa. Em 2018, o gestor chegou a ter um terço de seu fundo long alocado em ações de estatais e obteve retorno com isso. Ele investiu em ações de estatais de Minas Gerais e se beneficiou da valorização com a ascensão da candidatura de Romeu Zema, do Partido Novo; investiu também na Sabesp, que igualmente teve alta nas cotações com a expectativa de privatização em São Paulo.

O fundo long bias da Miles encerrou o ano de 2018 com retorno próximo de 35%, enquanto o subiu 15%.

"Vou operar formação de expectativas, mas nem sempre ficando no porque as condições mudam", disse Custódio no programa, lembrando que os planos de privatização nem sempre vão adiante.