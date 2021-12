Clube recebe Roberto Reis (Meraki): avalie estes 2 fatores ao comprar ação

"Nós achamos que a brasileira neste momento está muito barata. Não estou falando que vai subir na semana que vem ou no mês que vem. Mas quem hoje vai provavelmente em algum momento, não sei se no mês que vem ou daqui a dois anos, ganhar muito dinheiro, porque os preços estão muito convidativos."

Essa foi uma das visões de mercado compartilhada por Roberto Reis, sócio-fundador e CIO (head de investimentos) da gestora Meraki Capital, no décimo episódio do Clube, o videocast da EXAME Invest com gestores e estrategistas do mercado financeiro.

Reis conversou com os apresentadores do Clube, Daniel Cunha, da área de Sales do BTG Pactual, e Bruno Lima, head de Equity Research do BTG Pactual digital. Assista aqui à integra do décimo episódio.

Um dos mais experientes gestores do mercado, Reis fundou a Meraki no começo deste ano. Anteriormente, ele foi head de Total Return Equities da Bradesco Asset, head de Equities da Santander Asset, head da mesa proprietária de do ABN Amro Bank e portfolio manager no BankBoston, entre outras experiências no segmento.

Reis explicou no programa, em linhas gerais, o processo de escolha de uma ação no contexto do momento atual do mercado brasileiro, o que acaba servindo como referência de alguém experiente para aqueles em dúvida sobre a conveniência de comprar ou não ativos na bolsa neste momento de incertezas na economia e no mercado.

"Basicamente, sendo bem simplista, compramos uma ação por dois motivos: ou por momento, e aí você já está pagando caro pela ação, o P/E [preço/lucro, na sigla em inglês] já vai estar alto etc., mas você acha que o momento é bom, que a empresa vai ter recorde atrás de recorde de vendas e eu quero participar da evolução desse momento", disse.

"Ou você compra por valor. Significa comprar barato. Para que isso aconteça, tem de ter coisa ruim no ambiente. Eu nunca vi na minha carreira uma ação que estivesse em um momento muito bom e que tivesse valor [atrativo]. Você vê os extremos: ou algo barato com muita notícia ruim ou um negócio caro, com notícias que são muito boas."

Segundo ele, essa avaliação se aplica ao país no momento atual. "Se a gente decompõe a bolsa, 80% das empresas, na nossa opinião, estão baratas. É óbvio que, se você olhar, sempre vai encontrar problemas: 'ah, tem essa questão na empresa, o macro é muito ruim para ela, a inflação afeta etc.' Mas é por isso que ela está barata. Se não tivesse problemas, você não estaria comprando a ação dessa empresa nesse ", afirmou Reis.

No programa, o fundador da Meraki comentou ainda sobre a tese da gestora de investimento em petróleo, fintechs e bancos tradicionais, o que levar em conta ao avaliar S&P 500 vs. e muito mais.

Confira a conversa com Roberto Reis, sócio e gestor da Meraki Capital: