Clube recebe Will Landers: 99% dos gringos não estão olhando para o Brasil

Com passagem por instituições globais do mercado financeiro, Will Landers, head de América Latina do BTG Pactual, vê o aumento das incertezas sobre a economia brasileira como o principal fator para o desinteresse de investidores estrangeiros por ativos locais.

“Hoje, 99% dos gringos não estão olhando para o Brasil”, disse Will Landers em entrevista ao Clube, videocast da Exame Invest apresentado por Bruno Lima, analista de do BTG Pactual, e Daniel Cunha, da área de Sales do banco.

“Para o investidor estrangeiro querer comprar [ativos no] Brasil, a história tem que ser bem mais simples. Hoje, a história está complicada e mal contada. Não se sabe o que vai acontecer.”

Além das preocupações fiscais, segundo Landers, a maior cautela do estrangeiro também leva em consideração as eleições do próximo ano. Para o head do BTG, esses fatores devem manter o real desvalorizado em relação aos fundamentos.

“Oportunidade sempre existe. Um antigo colega da BlackRock dizia que, na média, de 40% a 50% das ações de mercados emergentes sobem todos os anos. Então tem chance de ganhar dinheiro, mas acertar toda hora é difícil.”

Para Landers, uma das oportunidades no mercado brasileiro está nas ações das Lojas Renner (LREN3), atualmente, sua maior aposta entre as listadas na B3. “É uma história de reabertura, estão investindo no e-commerce -- e o que ganharam vão manter --, mas sem uma grande migração do negócio original. É uma empresa que tem uma boa história desde o IPO e voltou a ser uma das nossas principais posições”, afirma.

Assista ao videocast Clube, da EXAME Invest, com Will Landers, head de América Latina do BTG Pactual: