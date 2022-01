Clube recebe Wlad Ribeiro, da Genoa: 'apostamos na transição energética'

A transição energética para um mundo "carbono zero" cria oportunidades de investimento na em duas frentes. Foi o que destacou Wlad Ribeiro, sócio-fundador e gestor de da Genoa Capital, no primeiro episódio de 2022 do Clube, o videocast da EXAME Invest com os principais gestores e profissionais do mercado de capitais brasileiro.

O gestor foi recebido por Daniel Cunha, da área de Sales do BTG Pactual (BPAC11), e Thiago Faganello, head de Equity Sales do BTG Pactual.

Ribeiro começou a carreira no mercado no BBM em 2008, como analista de ações, foi sócio e gestor de ações nos da SPX Capital e, mais recentemente, gestor de na Itaú Asset Management.

O gestor contou que um dos temas que recebem maior atenção na Genoa é o da transição energética. Ele citou mudanças esperadas para os próximos 20 a 30 anos de maneira mais disseminada, da eletrificação dos carros à geração distribuída nas residências, passando pela redução do peso de usinas movidas a carvão, entre outros pontos.

"Vemos dois ganhadores: empresas bem posicionadas em energia renovável, que têm tecnologia, o ativo, o P&D [pesquisa & desenvolvimento], a inteligência; e tem o ganhador da old economy, que é o petróleo."

Quer conhecer os fundos da Genoa Capital? Acesse gratuitamente a plataforma do BTG Pactual

Ao tratar especificamente do segundo grupo de ganhadores, o gestor destacou a redução dos investimentos na produção de petróleo da parte de empresas, citando a própria Petrobras (PETR3, PETR4) como exemplo. Nesse cenário em que o shale gas americano também deixa de exercer o seu efeito no mercado como na última década, a Opep (Organização dos Países Produtores de Petróleo) volta a ser a entidade que define preços no mundo.

"Você é a Opep e o seu grande ativo é o petróleo. E o mundo inteiro quer acabar com esse ativo. Você vai aproveitar para ter o maior retorno nos próximos 20 a 30 anos. A Opep vai trabalhar para maximizar o retorno dela no período. Não descartamos o cenário em que o petróleo vai para 100 dólares [o barril] nos próximos anos", afirmou.

Para completar o quadro, ele destacou que as projeções não indicam queda da demanda nos próximos anos, pelo contrário.