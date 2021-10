Clube: videocast de investimentos da EXAME recebe Sara Delfim, da Dahlia

No episódio de hoje do Clube, videocast da EXAME Invest sobre mercado e investimentos, a convidada da vez é Sara Delfim, sócia da gestora Dahlia Capital. Na entrevista, Sara fala sobre a fundação da gestora, em 2018, sobre crises que testemunhou ao longo de anos atuando no mercado financeiro, e sobre as perspectivas para os ativos nos próximos anos.

Com uma longa carreira na área de research de grandes bancos, Sara e outros analistas egressos do Bank of America (BofA) fundaram a Dahlia em 2018. A gestora tem um dos fundos multimercado com melhor desempenho do setor, o Dahlia Total Return FIC FIM. O fundo vai abrir para captação novamente a partir do dia 25 de outubro, e deve seguir disponível para aportes até o final do ano.

Para explicar a boa trajetória do produto, que acumula rendimento de mais de 80% nos últimos três anos, Sara conta que as análises da casa sempre trazem algo além dos números.

"Quando você fala que uma empresa está cara, porque os múltiplos estão altos, essa é só uma fotografia de curto prazo. Se tivermos a convicção de que a empresa vai continuar crescendo e vai continuar entregando resultados, sabemos que ela não estará cara daqui a três ou quatro anos", conta a sócia da Dahlia.

Outro ponto importante da estratégia da gestora é o timing de saída dos papéis. Sara diz que o principal desafio dos gestores de ativos não é saber quando comprar, e sim quando vender. Ela cita o caso da Eneva (ENEV3), empresa cujas já subiram mais de 400% desde que foram compradas pela Dahlia, e que segue no portfólio da gestora.

"É uma empresa ligada a energia limpa, que é o grande futuro. Então por que me desfazer do papel, partindo dessa premissa?", questionou Sara, no episódio do Clube.

Participaram também da conversa Bruno Lima, head de Equity Research do BTG Pactual digital, e Daniel Cunha, de Sales do BTG Pactual — os dois são presença garantida em todos os programas, sempre às terças-feiras, às 18 horas, nos canais da EXAME Invest no YouTube e nas plataformas para podcast do Spotify, da Deezer e da Apple.

O que pensam os melhores gestores do país? Quais as suas teses de investimento e a visão sobre os principais desafios e onde estão as melhores oportunidades? E qual a sua trajetória até chegar aonde estão hoje?

A cada semana, o programa trará um ou mais convidados para promover discussões sobre o mercado em um ambiente democrático e de maneira descontraída, com liberdade dos participantes para transitar em outros temas que não apenas investimentos.

