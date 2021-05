Coca-Cola: parte do valor da venda em apps irá para ação de combate à fome

A fabricante de bebidas Coca-Cola lança nesta sexta-feira, 20, a iniciativa Por Todas as Mesas, que visa alcançar a doação de 2,5 milhões de refeições com bebida para a Rede Ação da Cidadania no prazo de dois meses. Para isso, a Coca-Cola Brasil vai doar 50 centavos a cada pedido que contenha produtos de seu portfólio feito nas plataformas de delivery – iFood, Rappi, Uber Eats, Aiqfome e Wabi.

“Estamos usando o poder convocatório da marca Coca-Cola, aliada à capilaridade da cadeia de varejo do Sistema Coca-Cola Brasil, para convidar as pessoas a se juntarem a nós nessa agenda tão urgente de auxílio aos mais vulneráveis”, afirma Silmara Olívio, vice-presidente de relações corporativas da Coca-Cola.

As refeições com bebidas serão distribuídas pela Rede Ação da Cidadania, através da campanha Brasil Sem Fome. A instituição conta com uma rede de mais de 2 mil ONGs parceiras espalhadas por 26 estados e Distrito Federal. "Quando empresas que têm propósito se conscientizam do apoio que podem proporcionar às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, toda a sociedade sai ganhando", afirma Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania.

O lançamento de “Por Todas as Mesas” é marcado pela campanha que contém a mensagem “Troque curtidas por sorrisos na vida real. Junte-se a nós para doar comida para quem precisa”. Além do Brasil, a iniciativa se estenderá a outros países da América Latina, como Argentina e Chile.

Além disso, marca Coca-Cola disponibilizará R$ 1 milhão em vouchers de R$ 5 para pedidos realizados em pequenos restaurantes cadastrados no iFood que estejam participando da campanha. “Com esta iniciativa, nosso olhar também está voltado para o estímulo ao pequeno comércio, segmento muito afetado pela pandemia”, diz Silmara.

“Por Todas as Mesas” faz parte de um novo conjunto de ações diretas de combate à fome iniciado em fevereiro pelo Sistema Coca-Cola Brasil, num total de R$ 9,5 milhões. As iniciativas dão continuidade ao plano de mitigação da Covid-19 iniciado no ano passado, quando a empresa empregou R$ 45 milhões no auxílio ao sistema de saúde, amplificação das medidas de segurança e apoio a comunidades vulneráveis.

Por meio do Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), cerca de 1,4 milhão de pessoas serão beneficiadas com a doação de cestas básicas e ações de conscientização promovidas junto com ONGs parceiras em 70 comunidades de 14 estados e do Distrito Federal. Além disso, em parceria com a ONG Gastromotiva, o ICCB está distribuindo 50 mil refeições no Amazonas, através do projeto Cozinhas Solidárias. As refeições são preparadas por cozinheiros voluntários em suas próprias casas.