Coinbase na bolsa; STF julga CPI da Covid e caso Lula e tudo para ler hoje

No radar: balanços nos EUA, CPI, saídas no BB e o que move os mercados

Índices futuros americanos registram alta após recordes da véspera; bolsas européias e asiáticas operam em tendência positiva

Magalu compra site Jovem Nerd e aposta em integração de conteúdo

Conteúdo produzido pelo site de notícias começará a integrar super app Magalu; com a aquisição, o Magalu consegue expandir ainda mais a audiência

Coinbase estreia na com listagem direta: saiba o que esperar

Principal de criptoativos dos EUA estreia na Nasdaq cercada de expectativas e dúvidas; oferta pode ter impacto em diferentes setores

STF julga decisão sobre CPI da Covid-19 e caso Lula nesta quarta

Supremo julgará decisões de Barroso, que determinou a instalação da CPI, e de Edson Fachin, que anulou condenações de Lula no âmbito da Lava Jato

Como a Somos quer transformar escolas em laboratórios de análise de dados

Em parceria com Google e Lenovo, empresa está fornecendo computadores e software que permitirão melhor acompanhamento dos alunos na educação básica

JPMorgan e Goldman divulgam resultados e atestam que ficou para trás

Grandes bancos de investimento devem mostrar receitas e lucros crescentes, na medida em que a economia se recupera e as provisões para perdas são reduzidas

Startup Beep, de saúde domiciliar, recebe aporte de R$ 110 milhões

A rodada série B da healthtech carioca foi liderada pelo fundo norte-americano Valor Capital Group, que investe também nos unicórnios Loft e Gympass

Por que o Magalu comprou uma startup de apenas 40 funcionários?

Em uma série de aquisições, o Magazine Luiza comprou a SmartHint, startup de tecnologia para o varejo que usa recursos de inteligência artificial para ajudar consumidores a encontrarem o que precisam

Biden, câmbio e desconto: por que a Gerdau virou uma preferida do BTG

Crescimento da China e dos EUA e mega pacote de estímulo prometido por Biden devem impulsionar as empresas de siderurgia, principalmente a Gerdau

Com nuvem da AWS, BTG+ quer personalizar a experiência de cada correntista

Líder no mercado de computação em nuvem, a companhia criada pela Amazon já é parceira do BTG Pactual desde 2016. Agora vai auxiliar as operações do BTG+

Quer comprar um carro? Espera chega a 150 dias e preços sobem até 20%

Restrições causadas pela pandemia diminuíram oferta, enquanto segurança do transporte individual fez demanda subir

Vacina do HIV: 97% dos voluntários geram anticorpos em 1° teste

A vacina conseguiu gerar anticorpos em 97% dos 48 participantes durante a Fase I dos testes clínicos; cientistas acreditam que mesma abordagem pode ser usada para combater malária, gripe, Zika e dengue

Política e mundo

Diante de ameaça chinesa, EUA discute pacote para impulsionar inovação

O Senado americano discute nesta quarta-feira, 14, o Endless Frontier Act, que propõe investimento de 110 bilhões de dólares para o setor de tecnologia

Califórnia pode exigir somente carros elétricos da Uber até 2035

Estudo revela que aplicativos de viagens podem poluir até 70% mais que veículos particulares

Acusações contra Cristina Kirchner em caso "dólar futuro" são arquivadas

Vice-presidente da Argentina era processada por administração fraudulenta por supostas irregularidades do Banco Central durante seu período como presidente da instituição

Eleições Peru: Castillo e Keiko se consolidam para 2º turno

Após a apuração de mais de 96% dos votos, Castillo liderava, com 19%, seguido por Keiko, com 13,4%

Produção industrial da UE cai em fevereiro e apaga ganhos do mês anterior

A produção industrial nos 19 países da zona do euro caiu 1,0% em fevereiro, queda de 1,6% na comparação anual

Enquanto você desligou…

Cármen Lúcia pede a Fux para pautar ação contra Bolsonaro por genocídio

O STF vai decidir se a Procuradoria-Geral da República (PGR) tem de abrir um inquérito criminal para apurar a conduta de Bolsonaro

Após troca de CEO, BB confirma saída de dois vice-presidentes

A saída dos executivos será efetivada a partir de 26 de abril, no caso de Carlos André, e a partir de 30 de abril, para Ribeiro Neto

Conselheira da Eletrobras Lucia Casasanta renuncia por "novos desafios"

Segundo comunicado da estatal, a saída de Casasanta, cujo mandato se encerraria ao final do mês de abril, ocorrerá nesta quarta-feira

Deutsche Bank oferece vacina da Moderna para funcionários em NY

Bancos em todo o mundo buscam vacinas para ajudar no retorno das pessoas aos escritórios que estão vazios há mais de um ano, com funcionários trabalhando remotamente para evitar a propagação do vírus

Estas empresas têm mais de 200 vagas com home office

ThoughtWorks, Nodo, Omie e ao³ possuem vagas de trabalho para profissionais de todo o Brasil

Estes erros de português são desagradáveis no e-mail ou no WhatsApp

Pode ser um longo e-mail ou uma breve mensagem por WhatsApp, ainda é necessário ter atenção na hora de se comunicar no trabalho

Agenda

Nesta quarta-feira (14), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

No Brasil, é divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Brasil (IBC-Br), que mede a evolução da atividade econômica do país e contribui para a elaboração de estratégia de política monetária.

Já nos Estados Unidos, o estoque de petróleo bruto será atualizado, como ocorre toda semana. Por fim, vai ocorrer, nos EUA, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

