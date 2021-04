Coinbase supera Apple e Facebook na preferência do investidor brasileiro

Dois dias após sua estreia na Nasdaq, a exchange americana de criptoativos Coinbase (COIN) se tornou a terceira ação mais negociada pelos brasileiros na plataforma de investimentos Stake, superando nomes como Apple e Facebook. Em 48h foram realizados mais de 4 mil trades e investidos 8 milhões de dólares no papel. A ação só perde na preferência do investidor para a Tesla (TSLA) e Nio (NIO).

Desde o início das negociações, na quarta-feira, o papel representou mais de 1/3 de todas os trades realizados em todo o mundo pela Stake. Nas primeiras 24 horas foram 2 mil trades dentro da plataforma da Stake, com um volume de transação chegando a quase 4 milhões de dólares. A faixa etária dos compradores é majoritariamente a faixa de 25 e 34 anos.

A grande movimentação impressiona, mas não surpreende, diz Paulo Kulikovsky, COO da Stake. "Não é novidade que o mercado de bitcoin está atraindo mais pessoas, que, em busca de investimentos de alta rentabilidade, entram de cabeça no mundo das . É natural que a listagem de uma empresa como a Coin, que gerou 1,8 bilhão de dólares só no primeiro trimestre, gere toda essa movimentação". A empresa atualmente é avaliada em 63 bilhões de dólares.

ETFs do segmento

Também é possível investir no mercado de criptoativos lá fora por meio de ETFs. Veja abaixo algumas :

• Galaxy Digital ($GLXY): empresa do gestor bilionário Michael Novogratz, é uma asset e também uma provedora de serviços financeiros para o mercado de criptoativos. Cuida de carteiras públicas e privadas de investimento na criptoeconomia.

• Riot ($RIOT) e MARA ($MARA): mineradoras de grande porte da rede do Bitcoin que são negociadas na Nasdaq.

• Canaan ($CAN): empresa que fabrica máquinas utilizadas na mineração de bitcoins por meio de supercomputadores.

• Amplify Transformational ($BLOK): investe em blockchain e tem aproximadamente 130 bilhões de dólares em carteira.