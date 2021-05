Com 10 milhões de clientes, Banco Pan entra no mercado de maquininhas

O Banco Pan (BPAN4) anunciou nesta segunda-feira, 10, a entrada no mercado de adquirência (“mercado de maquininhas”). O meio de pagamento é focado em profissionais autônomos, pequenos empreendedores e microempreendedores individuais.

A entrada no mercado de maquininhas, segundo o banco, tem como objetivo oferecer um produto acessível, tanto para quem empreende quanto para quem busca crédito.

“Sabemos que uma parte relevante de nossos clientes possuem atividades comerciais, e nossa estratégia é utilizar a ‘maquininha’ como ferramenta para fortalecer o vínculo com eles. Assim surgiu a Turbo PAN, criada para turbinar as vendas de nossos clientes”, explica Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan.

O Banco Pan atingiu a marca de 10 milhões de clientes, dos quais 6 milhões estão na unidade de banking, que engloba os clientes que têm conta ou cartão. Por dia útil, o banco ganhou 40,9 mil clientes no segmento de banking no primeiro trimestre deste ano. Para aumentar a sua base de clientes, o banco aumentou em 30% a equipe de TI nos primeiros três meses deste ano.

Resultado 1º trimestre

No primeiro trimestre deste ano, o Banco Pan teve líquido de 190 milhões de reais, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior e 11% maior do que no último trimestre. O patrimônio líquido chegou em 5,4 bilhões de reais, 8% maior do que no primeiro trimestre do ano passado e 2% superior ao trimestre passado.

Já a carteira de crédito avançou para 30,2 bilhões de reais em 31 de março, alta de 20% sobre o mesmo período do ano anterior e 4% maior do que no fechamento do último trimestre. A inadimplência acima de 90 dias na carteira de varejo recuou de 5,5% para 5,0% no período, abaixo da média histórica. A despesa de PDD líquida caiu para 3,1%. Enquanto isso, o indicador entre 15 e 90 dias de atraso apresentou alta de 6,3% para 7,8% em função de sazonalidade e composição da carteira.