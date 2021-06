Com a alta dos juros, como fica o rendimento dos fundos imobiliários?

Até abril, quando a Selic já havia iniciado o movimento de alta, os fundos imobiliários continuaram atraindo aplicadores, passando de 1,1 milhão em dezembro de 2020 para 1,3 milhão em abril deste ano. segundo dados do boletim da B3. Para gestores da Devant e da Fator, o dado demonstra maturidade do pequeno investidor.

Isso porque, diferente do cenário que havia em 2012, quando a taxa de juros estava alta e uma no mercado imobiliário afugentou investidores dos FIIs, pois tornavam a atrativa, mesmo que os juros subam até 6% agora a taxa continua baixa, aponta Maísa Oliveira, sócia e RI da Devant Asset.

Rodrigo Possenti, gestor do fundo imobiliário Verità, reforça a opinião, e acredita que a curva de aprendizado do investidor impede um repique como o que aconteceu em 2016. "Naquela época os juros chegaram a 6% e voltaram para 14% rapidamente. Agora não. Os juros estão mais baixos há algum tempo, a indústria de fundos imobiliários se estabeleceu e o cotista entendeu como funciona o investimento".

Oliveira reforça que a aplicação em FIIs deve mirar o e está sujeita a ciclos. "A aplicação não pode olhar apenas o cenário econômico e a taxa Selic, mas deve estar de acordo com o objetivo financeiro do investidor. O fundamento do fundo não muda. Não é porque os juros subiram que o imóvel melhorou ou piorou de qualidade. Significa apenas que o retorno nominal do fundo poderá diminuir um pouco".

Com a alta dos juros esperada para o final do ano, Oliveira espera que haja um maior equilbrio entre as diversas classes de ativos em uma carteira de investimentos. "Atualmente alguns investidores aplicam todo o patrimônio em e FIIs. Isso não é saudável. Não precisa ser binário: estar em um ou outro. Mas, sim, buscar rebalancear a carteira conforme o cenário".

Cautela com Selic mais alta

Caso a taxa de juros suba acima de 6% as aplicações de renda fixa começam a ser mais atrativas do que os fundos imobiliários, já que tendem a registrar um retorno semelhante, mas oferecem menor risco. "Nesse caso, os FIIs podem, sim, se desvalorizar", diz Moraes.

Para Possenti, se a taxa subir para 8% a 10% ao ano os fundos imobiliários serão afetados. "Passa a não ser interessante correr o risco. Vou ter risco de vacância de um centro logístico ou diversificar em fundos de CRIs sendo que o governo paga o mesmo? Então. o investidor vai ter de passar a fazer contas".