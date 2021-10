Com a reabertura das fronteiras, quanto custa viajar para 5 países

A pandemia acabou com os planos de viagens para o exterior durante quase dois anos. Agora, com o avanço da vacinação pelo mundo, as fronteiras estão começando a reabrir para quem já se vacinou e chegou a hora de planejar aquela aguardada viagem.

A pedido da EXAME, a plataforma Quanto Custa Viajar simulou custos de passagens aéreas, hospedagem, atrações, alimentação e transporte para cinco destinos disputados: Orlando, Paris, Londres, Buenos Aires e Montevidéu. Nos cálculos foi utilizada a cotação do dólar e euro no dia 25 de outubro. Confira:

Paris

Segundo estimativa do site, é possível apreciar a Cidade Luz por R$ 568 por dia, incluindo alimentação, hospedagem e passeios, sem a passagem aérea.

O viajante pode utilizar a calculadora do site e selecionar detalhes de quantos dias irá durar a viagem e se prefere hotel ou albergue para um cálculo mais minucioso.

Orlando

Já para se divertir na Disney, em Orlando, a média de gasto diário por pessoa é de R$ 886 mais o valor da passagem aérea que vai depender da data da viagem. O menor encontrado foi de R$2051 saindo de São Paulo

O que aumenta bastante os preços são os ingressos dos parques que ficam em média R$ 600 por pessoa por dia.

Buenos Aires

Viajar para Buenos Aires é uma boa pedida para se manter no orçamento. O gasto diário fica em média R$ 200 por pessoa.

Uma simulação de viagem para 6 dias em fevereiro sairia por R$ 2.958 com passagem aérea, hospedagem, alimentação, passeios e transporte saindo de São Paulo.

Londres

Ao contrário de Buenos Aires, Londres, por conta da Libra, se tornou um dos destinos mais caros do mundo. O custo diário de uma viagem para tomar um chá com a rainha é de R$ 570 sem direito a muitos luxos e sem incluir a passagem aérea que encontramos pelo melhor preço em fevereiro por R$2.927 saindo de São Paulo.

Montevidéu

Voltando para destinos mais próximos ao Brasil, Montevidéu no Uruguai é conhecida por ser uma cidade cara. O custo diário fica em torno de R$ 320 por pessoa e a passagem aérea parte de R$ 1.300 partindo de São Paulo em fevereiro.

Outros destinos

O Quanto Custa Viajar tem a ferramenta Para Onde Viajar, que mostra de destinos de acordo com o valor que o viajante pretende gastar, e inclui links para comprar tudo antecipadamente pela internet.

