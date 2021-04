Fundos de small caps sobem 6,6% e são o melhor investimento em abril

Os fundos de small caps ficaram no topo do ranking dos melhores investimentos do mês de abril, com alta de 6,63%. O bom desempenho pode ser explicado pelo avanço gradual da vacinação contra o coronavírus e a subsequente expectativa de melhora do cenário econômico, juntamente com uma demanda reprimida que começa a ser liberada.

Vale lembrar que, em geral, as ações small caps são aquelas de empresas voltadas ao cenário doméstico. No mês de abril, o índice Small Caps fechou em alta de 4,37%. Um desempenho superior ao , que terminou o mês com alta de 2%.

Já entre os piores investimentos na renda varáivel durante o mês ficaram os fundos cambiais, que se desvalorizaram 3,04% no período. O mau desempenho se deveu justamente ao comportamento do dólar, que fechou em queda de 3,53%. Trata-se da primeira queda no ano da moeda americana. A desvalorização foi a mais forte desde novembro do ano passado (-6,82%) e, considerando apenas os meses de abril, a mais acentuada desde 2016 (-4,34%)

Saiba como aproveitar a alta da com a EXAME Invest Pro

Na análise dos investimentos na , os títulos do com vencimento para 2026 foram o destaque positivo. Em abril, a rentabilidade acumulada foi 1,86%. O rendimento ficou bem acima da referência da categoria, o , que registrou variação de 0,21%.