Com iniciativas sustentáveis, Natura é eleita preferida dos brasileiros

A digitalização da Natura expandiu não só no país, como na América Latina, atingindo um milhão de Espaços Digitais para consultoras. Com vendas baseadas em catálogos e online, as consultoras aumentaram o compartilhamento de revistas digitais interativas e divulgação de anúncios personalizados em suas redes sociais. Para Toledo, “esse engajamento com as soluções digitais foi fundamental para garantir nossa resiliência durante a pandemia”.

Os compromissos sociais e de sustentabilidade da Natura também são pontos de destaque. “As pessoas estão mais conscientes sobre a importância e a força de suas escolhas. A Natura é uma empresa percebida como opção efetiva de consumo consciente”. A marca investiu ainda mais em iniciativas sustentáveis, lançando, por exemplo, o perfume Kaiak Oceano, com embalagem de plásticos retirados do litoral.

Os compromissos focados na proteção e conservação do meio ambiente, são muitos, como atingir zero emissões líquidas de carbono, contribuir com a conservação de 3 milhões de hectares da Amazônia, garantir o desmatamento zero da floresta, implementar um modelo econômico circular e garantir que 100% de seus materiais sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis.

Já os objetivos do pilar de direitos humanos incluem aumentar em 30% a diversidade entre colaboradores de todas as marcas do grupo. No ano passado a marca atingiu a meta de 50% de mulheres da liderança, com 51% de mulheres em cargos de diretoria.

