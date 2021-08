Com juros subindo, qual título do Tesouro Direto devo comprar?

A mudança do cenário de inflação e juros tem levado os títulos do a uma sequência de resultados ruins. No ano, a maioria dos títulos acumula taxas negativas — no caso do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2045, as perdas chegam a 15%.

É sempre importante lembrar que essa volatilidade só é válida para a venda dos títulos antes do vencimento. Quem carrega a aplicação até a data de resgate recebe o retorno combinado — seja ele medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), pela ou prefixado.

Isso explica por que os títulos mais longos, com vencimento após 2025, têm sido mais penalizados. A alta da inflação e a consequente correção dos juros básicos, a taxa Selic, também adicionaram mais volatilidade à equação.

"O e as NTN-B (Tesouro IPCA+) sofreram mais, devido à piora no cenário inflacionário do Brasil e aos juros mais altos. Além disso, algumas questões de ordem fiscal que envolvem gastos adicionais do governo e que também acabam batendo na curva longa de juros", explica André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Veja abaixo o rendimento do Tesouro Direto em julho:

Título Rendimento em julho (em %) Rendimento em 2021 (em %) Tesouro Selic 2027 0,49 - Tesouro Selic 2024 0,44 - Tesouro Selic 2025 0,44 1,44 Tesouro Selic 2023 0,34 1,69 Tesouro Prefixado 2022 0,16 0,17 Tesouro IPCA+ com 2024 -0,32 0,02 Tesouro IPCA+ 2024 -0,42 -0,54 Tesouro Prefixado com juros semestrais 2023 -0,46 -2,10 Tesouro Prefixado 2023 -0,48 -2,44 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2026 -0,70 -1,62 Tesouro IPCA+ 2026 -0,86 -2,60 Tesouro IGP-M+ com juros semestrais 2031 -0,98 13,60 Tesouro Prefixado 2024 -1,12 - Tesouro Prefixado com juros semestrais 2025 -1,12 -5,79 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2030 -1,13 -3,97 Tesouro Prefixado 2025 -1,36 -6,46 Tesouro Prefixado com juros semestrais 2027 -1,44 -7,83 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 -1,72 -3,05 Tesouro Prefixado 2026 -1,73 -8,00 Tesouro Prefixado com juros semestrais 2029 -1,77 -9,48 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2050 -1,85 -4,22 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 -1,87 -4,49 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2040 -1,93 -4,21 Tesouro Prefixado com juros semestrais 2031 -1,98 -11,14 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2055 -2,25 -6,11 Tesouro IPCA+ 2035 -2,73 -6,50 Tesouro IPCA+ 2045 -5,39 -15,21

Tesouro Selic acima do

Dos cinco títulos que conseguiram marcar um rendimento positivo, quatro fazem parte do Tesouro Selic, as antigas LFT. No mês, todas as aplicações desse grupo tiveram rendimento acima do CDI, o índice de referência para a renda fixa.

Isso porque o CDI reflete a Selic passada, e os títulos do Tesouro olham mais para a taxa futura. Em momentos de aumento significativo da taxa básica de juro, como o atual, a tendência é que as LFT fiquem mais atrativas do que os títulos que remuneram com base no IPCA ou os prefixados.

"Minha sugestão de alocação para agosto é de 75% em Tesouro Selic e 25% em NTN-B. Se tudo der errado e os preços continuarem a cair, a porção de títulos Selic vai ajudar a manter o resultado acima da linha d'água. Por outro lado, se o cenário macro melhorar, a parte de NTN-B pode ajudar a rentabilizar a carteira", recomenda Perfeito, da Necton.

Ele adverte, no entanto, que as alocações em títulos públicos devem mirar o horizonte no médio e , dada a volatilidade da chamada marcação a mercado (precificação dos títulos no mercado secundário).

"A queda de é uma oportunidade de compra, mas existem riscos relevantes no médio e longo prazo. Por isso, não é recomendável que os investidores fiquem 'operando' com títulos públicos", explica o economista-chefe da Necton.

