Com Mosaico, Banco Pan quer engajar para acelerar expansão

Para Carlos Eduardo Guimarães , CEO do Banco Pan (BPAN4), o crescimento acelerado da base de clientes da instituição não basta para atingir as metas de expansão, mas sim sua união com um bom engajamento dos usuários. No segundo trimestre do ano, o banco alcançou a marca de 12,5 milhões de clientes, com uma taxa de 40 mil contas abertas por dia.

"Hoje em dia abrir uma conta gratuita em um banco é muito tranquilo. Abre-se em muitos. O que temos que saber fazer é engajar", comentou Guimarães ontem no primeiro dia do BTG Invest Talks, evento gratuito promovido pelo BTG Pactual a investidores.

Por isso, a recente aquisição da Mosaico (MOSI3), dona do Buscapé e do Bondfaro, é vista como essencial.

"A Mosaico é a maior plataforma de e-commerce do Brasil, com uma proposta de valor muito interessante. Além de ter um comparador de preços e mostrar a oferta de cashback sobre o menor , ela tem um software proprietário totalmente escalável. Isso conecta muito com o nosso cliente e ajuda a engajar", afirmou.

O objetivo do Pan – que é controlado pelo BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo da EXAME) – é formar um ecossistema para o cliente. Mas o resultado da operação só deve ficar mais perceptível ao mercado daqui a 3 a 4 meses, comentou.

"Gostamos de correr maratona e não tiro de 100 metros. Existe um movimento de empresas de varejo indo para o banking e banking indo para o consumo. A compra da Mosaico acelera esse movimento, ainda mais por ser uma empresa nativa no digital. Ela vai complentar muito o que já estávamos construindo no banco".

No mesmo painel do evento do BTG, estavam presentes os CEOs da Localiza (RENT3), Bruno Lasansky, e do Grupo Fleury (FLRY3), Jeane Tsutsui, que também falaram sobre o tema aquisições.

Os próximos passos de Localiza e Fleury

Segundo Lasansky, o mercado de locação de veículos ainda é muito emergente, com bastante espaço para crescimento.

"A fusão das duas empresas tem como missão oferecer serviços ainda mais inovadores ao mercado, aderentes às necessidades dos clientes e que também permita acelerar alguns planos da Localiza, como levar o encantamento aos clientes para outros países da América Latina".

"Seria muito boa não apenas para os acionistas mas também para os consumidores", disse Lasansky.

No caso do Fleury, Jeane comentou que o grupo quer crescer tanto de forma orgânica quanto inorgânica. Ou seja, "há planos de aquisições ao longo do tempo", afirmou.

O histórico conta a favor. "Nos últimos 5 anos, o Fleury fez 12 aquisições, que mostraram a capacidade do grupo em fazer integrações e capturar sinergias, que são tão necessárias nesses movimentos", destacou a executiva.

Olhando para frente, Jeane apontou que espera ver uma combinação cada vez maior do crescimento físico com o digital na companhia, para oferecer mais saúde e mais qualidade para as pessoas. "O digital está presente em todos os níveis da organização. Essa transformação passa por todo o grupo e vemos um potencial gigantesco", disse.

