Com open banking, empresa ajuda a reduzir parcelas de dívidas em até 30%

Financiou a compra de um carro, uma casa ou fez um empréstimo e está se perguntando se está pagando uma taxa de juros justa? A plataforma Scora pode ajudar a solucionar esta dúvida.

O objetivo do novo serviço é trocar uma dívida cara do consumidor por outra mais barata, com parcelas e juros menores. Dessa forma, é possível reduzir o valor total da dívida.

Paulo Barreiros, diretor executivo da Scora, comenta que em muitos casos é possível reduzir o valor das parcelas de um financiamento em até 30%.

Caso o consumidor aceite fazer a troca, a empresa faz automaticamente o processo de mudança sem que o consumidor precise entrar em contato com o banco ou acessar o aplicativo ou site da instituição financeira.

Ainda este ano a Scora deverá atender também quem possui empréstimo pessoal e empréstimo consignado, além de oferecer soluções para troca de dívidas para capital de giro para empresas.

De acordo o último levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o endividamento das famílias no País está em 69,7%. É o maior índice desde 2010.

Baseada em dados do open banking

A empresa consegue trocar a dívida graças às novas regras do open banking, que permite o compartilhamento de dados bancários de pessoas e empresas entre instituições financeiras.

Em posse das informações sobre o histórico de transações de crédito e pagamentos de pessoas físicas, que serão compartilhadas entre as instituições financeiras, somadas ao score do consumidor, a plataforma analisa as informações do financiamento do cliente e busca de financiamento mais vantajosas.

Como usar o serviço

A Scora está em fase de pré-lançamento. A partir do dia 13 de agosto, quando será iniciada a segunda etapa do sistema financeiro aberto no Brasil, a empresa criará uma lista de espera.

Os interessados terão prioridade para serem atendidos no lançamento do produto, que está previsto para 30 de agosto, quando será iniciada a fase três da implantação do open banking.