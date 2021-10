De olho no open finance, Santander quer cuidar da sua saúde financeira

Questionado sobre se a ferramenta contraria parte dos interesses do próprio banco, ao evitar que os clientes utilizem o limite do cheque especial e diminuir o uso do crédito caro de curto prazo, o executivo aponta que a demanda por crédito é infinita e não preocupa o banco. "O grande objetivo é incentivar clientes a criar a primeira poupança e guardar dinheiro. Dessa forma, é possível diminuir o número de clientes que não conseguem pagar suas dívidas com o banco. O crédito que não é sustentável é ruim para ambos".

Os insights que a nova solução dá a clientes de forma robotizada poderia ser feito por gerentes de conta, mas o executivo sublinha que não há capacidade humana para isso. "Hoje, ninguém faz esse acompanhamento das finanças pessoais dos clientes. Temos funcionários que se concentram no assessoramento financeiro: mostram ao cliente como rebalancear o portfólio de investimentos, ajudá-lo a alocar recursos, e entender projetos de vida, como a compra da casa, mostrando qual é a melhor maneira de financiá-la. Portanto, nada muda na estrutura humana".

Principais funcionalidades

O banco criou ainda mais de 200 tipos de insights para auxiliar no dia a dia das finanças, que poderão ser ampliados com o tempo. Entre as mensagens estão apontamentos sobre o quanto se gastou a mais em determinada modalidade em relação ao mês passado. Assim, o usuário pode reavaliar seus hábitos e fazer os ajustes necessários para não comprometer o orçamento.

Na nova solução o correntista será avisado, por exemplo, sobre a possibilidade de redução de custos com um serviço de assinatura desnecessário, como dois streamings de música ou de filmes. A ferramenta sugere utilizar um só para equilíbrio do orçamento mensal, especialmente no caso de clientes nos quais o ritmo de gastos não acompanham a renda.

Além disso, a plataforma vai analisar as transações do cliente e notificar se um pagamento (por exemplo, uma conta de energia elétrica) teve uma grande alteração de valor (o que pode configurar uma cobrança indevida), se foi paga em duplicidade, ou se está em atraso.

O usuário ainda pode receber avisos de vencimento de carência de assinaturas quando estiverem próximas de expirar, lançamento não habituais em sua conta, como créditos de restituição do imposto de renda e , entre outros.

Por fim, o cliente pode estabelecer limites para seus gastos mensais e ser avisado quando estiver próximo da meta. A solução também realiza categorização dos gastos por tipos de despesas.

Histórico

A nova solução digital já vem sendo utilizada pelo Santander desde o final do ano passado em algumas de suas operações na Europa, como o Reino Unido e Espanha.

No Brasil, a solução aumenta as funcionalidades da ferramenta Santander ON, que já conecta o cliente a informações de sua vida financeira, como renda, limites, regularidade do CPF e eventuais restrições nos serviços de proteção ao crédito.

Futuramente, a Gent& On irá agregar informações de outros bancos, concedidas pelo cliente por meio do open finance). Será possível, por exemplo, caso o cliente dê o seu consentimento, verificar se as parcelas de um empréstimo que possui em outro banco têm condições melhores no Santander.

"É pouco provável que iremos indicar um empréstimo mais barato para ele fora do banco. Mas caso a gente saiba as condições de empréstimos oferecidas para ele em outra instituição financeira podemos reavaliar o custo do nosso crédito para o cliente", explica Morais. "Ou seja, teremos a chance de aprimorar os produtos que oferecemos, além de criar outros a partir das interações dos clientes com determinados alertas".

Em 30 dias a Gent& On também dará de investimentos caso verifique que o cliente tem saldo sobrando em sua conta corrente. Inicialmente, ela irá agregar produtos como CDBs, e . Posteriormente, também poderá incluir e outros produtos financeiros.

