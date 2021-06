Com real fraco, Rio testemunha nova 'invasão' estrangeira por imóveis

Enquanto a Covid-19 esvaziava as praias do Rio de Janeiro e sobrecarregava hospitais, o corretor de imóveis de luxo Frederic Cockenpot recebia uma enxurrada de consultas. Empresas foram fechadas e a economia estava abalada, mas clientes estrangeiros faziam de tudo para fechar negócios.

“Eles diziam: ‘Fred, encontre alguma coisa agora, preciso enviar dinheiro agora’”, disse Cockenpot, que comanda a WhereInRio, uma que atende clientes internacionais.

Para investidores com moeda forte, a queda de 21% do real em relação ao dólar desde o início de 2020 incentivou a busca por pechinchas no mercado imobiliário. Aproveitaram as oscilações da taxa de câmbio comprando imóveis para as férias e propriedades para investimento, apostando que tempos melhores virão em uma cidade que ainda tenta vencer a Covid-19, que fragilizou a economia e se transformou em uma grande política para o presidente Jair Bolsonaro.

Fabio Canfora, de 47 anos, viu a turbulência como uma oportunidade de adquirir um ativo barato. Em janeiro, em uma viagem para buscar um imóvel, comprou um apartamento de quatro quartos no coração de Ipanema.

Em janeiro, o custo da compra e reforma do imóvel de férias somou cerca de 1 milhão de reais, aproximadamente metade do que Canfora estimou que teria custado quando deixou o país em 2017. “Para ser honesto, isso era impensável”, disse o executivo italiano do setor de energia e ex-residente do Rio.

Antes de o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, o mercado imobiliário do Rio era comparado ao de Nova York ou Paris. O Rio estava repleto de turistas e "petrodólares", enquanto investidores frenéticos corriam para fechar negócios diante do número limitado de imóveis disponíveis na cidade.

A pressa gerou uma bolha imobiliária e a euforia de que os bons tempos do país, rico em recursos naturais, havia chegado para ficar. Mas o fim das competições mundiais, a queda dos preços das commodities, o impeachment de Dilma Rousseff e a corrupção desvendada pela Operação Lava Jato reforçaram a sensação de colapso.

Os preços dos imóveis despencaram, e o real caiu quase 37% frente ao dólar desde os Jogos Olímpicos há cinco anos.

Mas agora o mercado imobiliário no Rio, como em grande parte do país, está esquentando depois que o Banco Central cortou a ao menor nível da história para impulsionar a economia, o que barateou o financiamento.