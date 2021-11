Com volta ao escritório, fundos imobiliários de lajes devem se recuperar

Depois de previsões apocalípticas de que os escritórios iriam acabar, o caminho de recuperação para os que investem em lajes corporativas está dado. Isso porque o Brasil é um dos países que mais vacinou sua população em termos absolutos, algo crucial para que empresas chamem os funcionários de volta para o escritório ou, ao menos, instituam um modelo híbrido de trabalho. E a maioria, segundo pesquisas já divulgadas, deve optar por esse regime.

Como resultado, a direção do mercado já se inverteu, pelo menos no mercado de alto padrão. Desde o início da pandemia há absorção líquida de novos contratos no segmento triple A, que é onde os grandes fundos imobiliários do segmento investem. Ou seja, existem mais contratos sendo celebrados do que cancelados. É o que aponta Adriano Sartori, vice-presidente do CBRE, consultoria de locação de imóveis, em painel do Fórum GRI de Fundos Imobiliários.

Sartori mediou a conversa com dois gestores de fundos: Augusto Martins, head de real estate da Credit Suisse Hedging-Griffo, e Leandro Bousquet Viana, head de real estate da gestora Vinci Partners. Veja abaixo os principais trechos da conversa:

Mercado está de lado? Depende

Questionado sobre se o mercado de investimento em lajes corporativas está em , Martins, do Credit Suisse, pondera. "Depende. Para quem comprou fundo em 2019 e vendeu a cota ontem está horrível. Mas para quem está comprando hoje é uma grande oportunidade. Os indicadores são favoráveis a um aumento do retorno no médio e ".

O gestor analisa que muitas empresas que desocuparam prédios comerciais no ano passado já precisavam desocupá-los antes da crise, pois tinham problemas de caixa. "Neste ano, muitas empresas já estão se organizando e há uma grande retomada. Um dos nossos prédios, em Alphaville (região metropolitana de São Paulo), chegou a ter ocupação de 10% no ápice pandemia e hoje já está perto de 55%".