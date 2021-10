Ibovespa sobe impulsionado por alta das commodities

O opera em alta de 0,80% para 113.737 pontos, às 12h32 desta segunda-feira, 11, com ligadas a commodities impulsionando o movimento. No exterior, as principais bolsas de valores entraram no terreno positivo, com a melhora do mercado americano, após a abertura do pregão à vista.

Nos Estados Unidos, os três maiores índices sobem nesta segunda, com parte do mercado vendo as pressões inflacionárias como apenas transitórias e insuficientes para impactar a atividade econômica, apesar dos crescentes temores sobre estagflação nas últimas semanas.

Por lá, investidores também monitoram a elevação do rendimento dos títulos americanos, considerados os mais seguros do mundo. Nesta manhã, o rendimento do título com vencimento em 10 anos sobe para o maior patamar desde maio.

A alta ocorre em meio à expectativa pela retirada de estímulos por parte do Federal Reserve (Fed), o tapering. A estimativa é de que o Fed comece a reduzir suas compras de 120 bilhões de dólares mensais em títulos. Sem a atuação do banco central dos Estados Unidos, parte dos investidores acreditam que o rendimentos dos títulos possa subir ainda mais. No mercado, a retirada dos estímulos é visto como um prenúncio para o aumento de juros - embora membros do Fed venham tentando desassociar os dois movimentos para acalmar os ânimos dos investidores.

Nesta semana, ainda serão divulgados os índices de ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e ao produtor americano (PPI, na sigla em inglês). Os dados devem servir de pistas para saber como será o ritmo da retirada de estímulos por parte do Fed. Na sexta-feira, 8, o relatório de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos, o payroll, mostrou que a criação de postos de trabalho segue abaixo da esperada, o que fez o mercado reagir positivamente, na esperança de manutenção das injeções de dinheiro do Fed

Destaques

Um dos motivos para a maior preocupação com a inflação tem sido a (quase) constante valorização do petróleo, que voltou a renovar a máxima desde 2018 e já se aproxima dos patamares de 2015. A alta, porém, beneficia as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), com o segundo maior peso do Ibovespa, que sobem cerca de 2%. Já a petrolífera privada PetroRio (PRIO3) lidera as altas do índice, subindo 6%.

Já a Vale (VALE3), com maior peso do Ibovespa, sobe 3,5%, acompanhando a valorização do minério de ferro. Em seu segundo pregão desde a volta do feriado de uma semana da China, a commodity subiu mais de 6% em Dalian, chegando a avançar mais de 10% em Singapura. A alta também beneficia os papéis de siderúrgicas, com Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) subindo mais de 2%.

Entre as maiores altas também estão as ações da Vibra (ex-BR Distribuidora, BRDT3), que sobe 3,5%, após acertar a compra de 50% da Comerc por 3,25 bilhões de reais. Com o negócio, a Comerc, que estrearia na na quarta-feira, 13, interrompeu sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Já as ações da Embraer (EMBR3) avançam cerca de 5,9%, refletindo um novo acordo com NetJets, anunciado nesta manhã. Depois de entregar 100 jatos executivos, a Embraer fechou um acordo para 100 aeronaves, totalizando mais de 1,2 bilhões de dólares em pedidos. A NetJets começará a receber os aviões no segundo trimestre de 2023.