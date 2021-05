Como a carne está virando a grande vilã de grandes restaurantes no mundo

Os que ditam tendências estão pressionando. Celebridades como o chef Jamie Oliver estão promovendo receitas à base de plantas. Bill Gates pediu às nações desenvolvidas que abandonem completamente a carne bovina convencional. Muitas cafeterias de escolas e empresas substituíram hambúrgueres só de carne por “hambúrgueres misturados”, elaborados com um terço de champignons.

Enquanto isso, há forte reação entre políticos republicanos que farejam um novo campo de batalha nas guerras culturais partidárias. Em amplas áreas da região central dos Estados Unidos, o gado e o milho cultivado para ração são fundamentais para a subsistência e a identidade. Mais de um terço das fazendas e ranchos nos Estados Unidos são operações de gado de corte, tornando-se o maior segmento da agricultura americana.

Mas os dados pesam. Globalmente, 14,5% das emissões de gases de efeito estufa causadas pela atividade humana têm origem na pecuária, sendo o gado responsável por dois terços, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Por grama de proteína, a produção de carne bovina tem mais de seis vezes o impacto climático da carne suína, mais de oito vezes a das aves e 113 vezes a das ervilhas, de acordo com análise da produção global de 2018 na revista Science. Os produtores de gado dos Estados Unidos geralmente têm emissões mais baixas do que as médias mundiais devido à eficiência da produção.

