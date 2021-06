Como a decisão do Fed afeta os mercados? Analistas respondem

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) divulgou nesta quarta-feira sua decisão de política monetária. Como era amplamente esperado pelo mercado, a instituição manteve a taxa de juros entre 0% e 0,25%. Já o programa de compra de títulos, que era visto como um possível ponto de alteração, também foi mantido, com a continuidade das compras de 120 bilhões de dólares mensais em ativos.

Sem alterações na decisão de política monetária, investidores se concentraram em mudanças importantes em como o Fed espera agir daqui para frente.

A principal novidade foi a antecipação para 2023 do primeiro aumento nas taxas de juros pós-pandemia. As novas projeções apontam que uma maioria de 11 autoridades do banco central já enxergam dois aumentos de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros para 2023.

Em discurso após a divulgação, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que autoridades também já começaram uma discussão sobre a redução das compras de títulos, mas que qualquer mudança será anunciada de forma bastante antecipada.

O Fed também revisou sua expectativa de inflação de 2,2% para 3% em 2021, e afirmou trabalhar com um cenário de três anos de inflação acima da meta de 2% estabelecida pela autoridade.

Os aumentos de preços ainda foram descritos como "transitórios", pois estariam atrelados ao crescimento econômico dos EUA no pós-pandemia, que deve se estabilizar com o tempo. O indicador também foi revisado para cima, com a expectativa de avanço do PIB subindo de 6,5% para 7%.

Ainda assim, as novas projeções sugerem que o superaquecimento da economia está cada vez mais no radar do Fomc, comitê responsável por definir a política monetária americana.

“O conhecido gráfico de pontos das expectativas dos membros individuais do Comitê mostra agora duas altas em 2023. A possibilidade de aumento nos juros americanos mais cedo do que se estimava já é o suficiente para impactar, em certa medida, os ativos de risco, como os mercados globais de e o fluxo de capital de economias emergentes”, afirma Paloma Brum, analista da Toro Investimentos.

A decisão derrubou o , que encerrou o dia em queda de 0,64%, aos 129.259 pontos. Nos EUA, os principais índices também fecharam em terreno negativo, com o Dow Jones recuando 0,77%, o S&P 500 caindo 0,54%, e o índice de tecnologia Nasdaq em baixa de 0,24%.

Já o rendimento do título de 10 anos do tesouro americano (treasury) -- utilizado como termômetro do avanço da inflação -- subiu cinco pontos-base, para 1.561%. A decisão também impactou o dólar, que se valorizou quase 1% frente a outras moedas fortes. Contra o real, a divisa subiu 0,34%, fechando a sessão negociada a 5,060 reais.

“A decisão do Fed não surpreende, mas as perspectivas [de aumento de juros já para 2023] trazem uma quebra de expectativa para o mercado. Tanto que a passou por um momento de realização após o anúncio, enquanto o rendimento das treasuries subiu”, acrescenta Paulo Duarte, economista da Valor Investimentos.

Para o economista, a divulgação deve continuar a impactar as bolsas nas próximas semanas. “O Fed continua afirmando que as pressões inflacionárias são passageiras e que fazem parte da normalização econômica que deve ser mitigada no . E o mercado segue acreditando que a inflação está muito alta, o que poderia demonstrar que o Fed está ficando para trás no aumento da curva [de juros]”, afirma.

