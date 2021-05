Como a energia solar virou questão de sobrevivência para refugiados sírios

A província de Idlib se transformou em uma fortaleza rebelde no início da guerra. É por isso que o governo a retirou da rede elétrica nacional, que é abastecida por usinas de petróleo e gás e hidrelétricas no Rio Eufrates.

No início, os moradores recorreram a geradores: pequenas unidades movidas a gasolina para lojas e grandes motores a diesel para eletrificar edifícios inteiros de apartamentos. Seu barulho perpétuo e a fumaça nociva que liberam se tornaram parte da vida em cidades controladas pelos rebeldes.

Por algum tempo, a maior parte do combustível vinha de poços de petróleo no leste da Síria controlados pelo grupo Estado Islâmico. Era refinado localmente e muito sujo, o que significa danos aos geradores, exigindo manutenção cara e frequente.

Quando o grupo Estado Islâmico perdeu seu último território na Síria em 2019, o noroeste do país estava importando da Turquia um combustível mais puro, mas que custava mais que o dobro, agora cerca de US$ 150 por um barril de 220 litros de diesel turco, em comparação com US$ 60 por um do leste da Síria há alguns anos.

Esse aumento de preços levou os clientes para a energia solar, de acordo com Ahmed Falaha, que vende painéis e baterias na cidade de Binnish, em Idlib. Ele originalmente vendia geradores, mas adicionou os painéis solares em 2014. Não eram populares no início porque produziam menos eletricidade, mas, quando o dos combustíveis subiu, as pessoas à noite, no escuro, notaram que seus vizinhos que tinham painéis solares ainda tinham luz. A demanda cresceu e, em 2017, Falaha parou de vender geradores. "Agora trabalhamos com energia solar dia e noite."

Ele contou que seus campeões de venda eram painéis de 130 watts fabricados no Canadá, que haviam sido importados pela Síria depois de alguns anos em uma fazenda solar na Alemanha. Custam US$ 38 cada. Para aqueles que têm mais para , havia painéis de 400 watts fabricados na China por US$ 100.

Seu pacote padrão para uma casa modesta consistia de quatro painéis, duas baterias, cabos e outros equipamentos por US$ 550. A maioria das famílias poderia usar isso para ligar uma geladeira ou máquina de lavar durante o dia e para iluminação e um televisor à noite.

Conforme as pessoas iam se acostumando com a energia solar, ele começou a vender grandes instalações para oficinas e granjas de frango. Recentemente, vendeu seu maior pacote até agora, 160 painéis solares por cerca de US$ 20 mil, para um fazendeiro que quase faliu comprando diesel para sua bomba de irrigação e por isso precisava de uma alternativa mais barata. "É caro no início, mas depois é gratuito", disse Falaha, mostrando um vídeo em seu celular dos irrigadores movidos a energia solar regando um exuberante campo verde.

A maioria das pessoas no noroeste da Síria tem necessidades energéticas mais simples e muito menos dinheiro para investir. Mais da metade dos 4,2 milhões de habitantes da área controlada pelos rebeldes foram deslocados de outros lugares, e muitos lutam para garantir o básico da vida, como alimentos saudáveis, água limpa e sabão.

Contudo, muitas das famílias de refugiados que vivem em acampamentos lotados têm pelo menos um painel que produz energia suficiente para carregar celulares e acender pequenas luzes LED à noite. Outros têm três ou quatro painéis para alimentar luxos como roteadores de internet e televisores.

Na cidade de Idlib, o ex-bombeiro Ahmed Bakkar e sua família se instalaram no segundo andar de um prédio de apartamentos de quatro andares cujo telhado fora destruído por um ataque aéreo.

A família se mudou seis vezes durante a guerra e perdeu quase tudo ao longo do caminho, contou Bakkar. A maioria dos quartos do apartamento atual da família tinha janelas sem vidro, de modo que ele pendurou cobertores para impedir a entrada do vento. Eles não podiam pagar pelo aquecimento a óleo, por isso queimavam cascas de pistache para se manterem aquecidos.

Ele, porém, conseguiu comprar quatro painéis solares usados que foram instalados em um rack na varanda. Quando o sol brilhava, havia energia suficiente para bombear água até o apartamento, e uma bateria era carregada para que a família pudesse ter alguma luz à noite. "Funciona para nós, porque é energia gratuita", afirmou Bakkar, de 50 anos.

