Como escolher ações que pagam bons dividendos

Antes de nos aprofundarmos neste tema é preciso entender o que significa dividendo e a sua distribuição. Na essência, uma empresa após apurar seus lucros em determinado período pode distribuir esses valores aos seus acionistas ou “donos” através de .

Importante ressaltar que muitas empresas utilizam os seus lucros apurados para reinvestir na própria empresa, como construir uma nova fábrica ou adquirir um concorrente. Por isso é imprescindível entender qual é o momento estratégico da companhia antes de comprar empresas com foco nessa estratégia.

Uma dica: normalmente setores ou empresas mais maduras costumam ter uma distribuição maior de dividendos. Mercados nos quais as empresas possuem receitas com alta previsibilidade, como o de energia elétrica, também são destaques nesse mundo.

Quando falamos de estratégia de dividendos, também precisamos falar de reinvestimento. Quando um investidor reaplica as distribuições de lucros na mesma ação, ele consegue obter um retorno exponencial aos longos dos anos, dado que a posição acionária do investidor vai crescendo.

Veja abaixo como escolher empresas que são boas pagadoras de dividendos:

Conheça as principais métricas desse mercado:

Dividend yield: É o dividendo anualizado, representado como uma porcentagem do das . Por exemplo, se uma empresa paga R$ 1 em dividendos anualizados e as ações custam R$ 20 por ação, o rendimento do dividendo seria de 5%. O rendimento é útil como uma métrica de avaliação, comparando o rendimento atual de uma ação com os níveis históricos e para identificar sinais de alerta.

Um rendimento de dividendos mais alto é melhor, se todas as outras coisas forem iguais, mas a capacidade de uma empresa de manter o pagamento de dividendos -- e, idealmente, aumentá-lo -- é ainda mais importante.

Nível de Distribuição: É o dividendo como uma porcentagem dos lucros de uma empresa. Se uma empresa ganha R$ 1 por ação no líquido e paga um dividendo de R$ 0,50 por ação, o índice de pagamento é de 50%. Em termos gerais, quanto menor o índice de pagamento, mais sustentável deve ser o dividendo.

Retorno total: É o aumento no preço das ações (conhecido como ganhos de capital) mais os dividendos pagos. Por exemplo, se uma empresa pagar R$ 10 por uma ação que aumenta de valor em R$ 1 e paga um dividendo de R$ 0,50, então esse R$ 1,50 que o investidor ganhou é equivalente a um retorno total de 15%.

EPS: Isso significa lucro por ação (na sigla em inglês). A métrica EPS normaliza os ganhos de uma empresa para o valor por ação. As melhores ações de dividendos são aquelas de empresas que demonstraram a capacidade de aumentar regularmente o lucro por ação ao longo do tempo e, assim, aumentar seus dividendos. Uma história de crescimento de lucros é frequentemente evidência de vantagens competitivas duráveis.

Ratio P/L: O índice P/L é calculado dividindo o preço das ações de uma empresa por seu lucro por ação. O índice P/L é uma métrica que pode ser usada junto com o rendimento de dividendos para determinar se uma ação de dividendos está bem avaliada.

*Jerson Zanlorenzi é o responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual Digital. Já foi estrategista de ações e trabalhou em fundos exclusivos. Com mais de dez anos de experiência no mercado financeiro, se especializou em e atuou em mesas relevantes no mercado local. Possui dupla graduação em Administração e Ciências Contábeis pelo IBMEC-RJ.