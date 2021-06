Como escolher as melhores ações? Aprenda a partir de hoje com Bruno Lima

Identificar as melhores oportunidades do mercado financeiro é uma tarefa que exige conhecimento. Para ajudar os investidores que desejam desenvolver habilidades para melhorar suas performances no mercado financeiro, a EXAME Academy preparou a Jornada do Investidor Independente, que começa nesta segunda-feira, 14.

Para garantir sua vaga na Jornada do Investidor Independente, clique aqui

O analista do BTG Pactual digital, Bruno Lima, será o responsável por ministrar o evento, que ajudará investidores a se tornarem bons observadores do mercado. Ou seja, quem se inscrever no curso poderá desenvolver novas habilidades para avaliar empresas e decidir pela compra ou venda de determinada ação.

A Jornada do Investidor Independente é indicada para todas as pessoas que querem montar a sua carteira de investimentos, visando construir patrimônio com mais segurança.

Bruno Lima, professor na Jornada do Investidor Independente, é formado em economia pelo IBMEC-RJ, possui 15 anos de experiência em finanças e já passou por grandes instituições financeiras, com o papel de analista e gestor de carteiras de investimentos. Além disso, já foi gestor de recursos de famílias de alto poder aquisitivo.

O que vou aprender na Jornada do Investidor Independente?

O aluno da Jornada do Investidor Independente aprenderá a escolher as melhores para compor sua carteira de investimentos, avaliar a melhor hora para comprar e vender determinado ativo, identificar oportunidades escondidas e saber se uma ação é a mais indicada para o seu .

Entre as técnicas ensinadas por Bruno Lima durante a jornada estão algumas da análise fundamentalista. O especialista dará dicas sobre análises de balanços, setoriais e muito mais.

Se você quer ter liberdade para escolher os próprios passos dentro da de valores e aumentar as chances de , a Jornada do Investidor Independente pode ser um grande primeiro passo.