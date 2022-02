Como este trader ganha dinheiro com fundos imobiliários

Os são conhecidos no mercado financeiro como uma boa fonte de renda passiva, pelo pagamento recorrente de . Quem pensa em montar uma carteira de com foco na geração de renda, geralmente sempre inclui os FIIs. Por outro lado, a prática de trading é vista como uma oportunidade de gerar no curto ou curtíssimo prazo. Aparentemente opostas por sua natureza, essas estratégias podem, sim, conversar entre si.

É o que acredita o trader e professor de finanças da Saint Paul, Eduardo Becker. O especialista, que aposta no uso da estratégia de trading na compra de ativos como os fundos imobiliários, participou do programa FIIs em EXAME, comandado pelo professor e especialista em FIIs Arthur Vieira de Moraes, e explicou como unir as duas técnicas tão diferentes.

Contradizendo o que defendem muitos traders, Becker acredita que o de um ativo só importa na hora da compra, não necessariamente na venda. “Preço importa para eu comprar, porque quero comprar barato. Mas não importa para vender, porque não tem porque eu vender se o ativo está com bons fundamentos. Imagina, tenho dez casas de aluguel, se a casa é boa, está rendendo, por que vou vender? Mesmo com o mercado imobiliário em baixa, o meu aluguel continua caindo”, explica o especialista.

A partir disso, Becker explica como aplica a lógica de trading na análise de fundos imobiliários. “Na minha visão, é possível usar o trade do jeito certo nos fundos imobiliários. Eu uso a análise gráfica para comprar”, conta. A premissa da análise gráfica é "os preços descontam tudo". Ou seja, o mercado como um todo chega ao consenso do valor do ativo. Ao analisar gráficos, percebe-se que existem padrões que se repetem.

“Ilustrando no mundo real. Por exemplo, o Arthur está querendo comprar um apartamento de R$ 500 mil, mas acontece algo com o mercado imobiliário e o preço do imóvel começa a subir. Então, Arthur fica na dúvida, porque não consegue mais comprar por esse preço e não quer fazer dívida. Passa um tempo, o mercado muda de novo e o apartamento que ele queria volta aos R$ 500 mil e ele consegue comprar. Ou seja, o mercado tem essa memória de preços. É o reconhecimento de padrões aliados à probabilidade estatística”, afirma.

Durante o papo com o professor de FIIs da EXAME, Arthur Vieira de Moraes, Becker explicou qual é a lógica para analisar o desempenho passado de um ativo. “Eu olho o comportamento pregresso e vejo que 70% das vezes que o preço bate em 100 reais, ele sobe. Da próxima vez, eu suponho que se ele bater nos 100, ele vai subir novamente. Se eu errar, saio com um pequeno prejuízo. O trade é isso, eu assumo pequenos prejuízos pela possibilidade de ter altas somas”, explica o professor.

Na conversa, Arthur questionou se essa análise de gráfico pode ser feita também nos FIIs, que têm características menos voláteis. “No caso dos fundos imobiliários, no longo prazo, o preço reflete o mercado. Atualmente, a taxa de juros está aumentando e, consequentemente, os fundos imobiliários desvalorizaram, lógico, é natural. Então eu analiso o gráfico durante um tempo, e quando ele adotar o comportamento de que vai subir, compro. Eu compro bem mais barato do que compraria se estivesse pagando pelo preço médio”, diz.

Como especialista, Arthur também questiona se a técnica aplicada por Becker funciona mesmo na compra de de fundos imobiliários com foco apenas na geração de renda no longo prazo, e não na valorização. “Mesmo quando o objetivo é renda, eu busco esse ponto de entrada [para comprar FIIs a um preço mais atrativo]. Quando não tem ponto de entrada nenhum, eu faço uma compra pelo preço médio, mas deixo uma reserva para quando surgir uma boa oportunidade, comprar algo que ficou barato”, conclui Becker.

Confira a seguir o episódio completo do FIIs em EXAME em que o professor Arthur Vieira recebe o especialista Eduardo Becker: