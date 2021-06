Como evitar que criminosos acessem apps de bancos após roubo do celular

Você deixaria dinheiro em espécie desprotegido? Colocaria em sua carteira e sairia com ela na mão na rua sem preocupações? "A resposta certamente é 'não'. Mas será que não estamos fazendo isso com o dinheiro que guardamos no celular?", questiona Roberto Rebouças, gerente-executivo da empresa de segurança Kaspersky no Brasil.

Ao que tudo indica, a resposta é 'sim'. Cresce em São Paulo o número de furtos e roubos de celulares que são seguidos por fraudes bancárias, executadas em poucos minutos. Isso acontece porque os criminosos, com a ajuda de hackers, conseguem acessar aplicativos de bancos para fazer transferências ou empréstimos em nome da vítima.

Caso o smarphone não esteja protegido corretamente, o prejuízo pode ser grande, explica o pesquisador de malware da ESET Lukas Stefanko. Isso porque os criminosos podem acumular cobranças em cartões ou usar aplicativos de pagamento para fazer compras com o dado do dono do aparelho. Além de esvaziar a conta bancária, o incidente pode prejudicar até mesmo a classificação de crédito no banco, dificultando a contratação de um empréstimo.

Portanto, a primeira ação que um usuário de smartphone deve fazer para proteger seu dinheiro é:

Ativar todas as medidas de segurança fornecidas pelo aparelho. Isso inclui habilitar o desbloqueio biométrico (validação de rosto, validação de retina e validação de impressão digital) e bloqueio por padrão.

(validação de rosto, validação de retina e validação de impressão digital) e bloqueio por padrão. A maioria dos aplicativos de pagamento também permite ativar recursos de segurança adicionais, como autenticação em dois fatores. Também é possível bloquear os aplicativos com medidas de segurança adicionais, como código e bloqueios biométricos, e ativar esses recursos também para transações.

Mas o problema é que muito dos roubos ocorrem na rua e durante o uso do celular, momento em que o aparelho está desbloqueado.

Dessa forma, os criminosos têm acesso facilitado aos apps de bancos e fintechs e, a partir daí, realizam pesquisas buscando por senhas eventualmente armazenadas pelos próprios usuários em aplicativos e sites. De posse dessas informações, tentam ingressar no aplicativo do banco, explica a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Por isso, para se proteger, os clientes devem adotar também os seguintes cuidados:

Jamais anotar senhas de acesso ao banco em blocos de notas, e-mails, mensagens de WhatsApp ou outros locais em seu celular;

Não repetir a senha utilizada para acesso ao seu banco para uso em quaisquer outros aplicativos, sites de compras ou serviços na internet.

Além disso, sempre que seu celular for roubado, o cliente de bancos deverá:

Notificar imediatamente o banco para que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, especialmente o bloqueio do app do banco e da senha de acesso;

Avisar à operadora de telefonia para o bloqueio imediato da linha, tanto do chip como da IMEI (Identidade Internacional do Equipamento Móvel)

Acessar a função "Find My Phone" no computador pessoal ou no celular de alguém de sua confiança. Disponível para aparelhos Android e Apple, essa funcionalidade permite desativar o telefone e apagar dados remotamente. Para isso, é necessário instalar o app e ativar a proteção antes de qualquer problema.

Registrar um Boletim de Ocorrência na polícia.

Existem duas formas, por exemplo, para evitar o roubo de informações em aplicativos de mensagens como o WhatsApp. A primeira é ler a mensagem com o código de ativação do programa e a segunda é ativar a opção de realizar dupla autenticação. Com ele, além da ‘senha enviada via SMS’, é necessário informar uma senha pessoal. Essa informação é específica para o aplicativo e não existe uma maneira de solicitá-la sem desmontar o esquema de fraude", afirma Rebouças, da Kaspersky.

Questionada sobre a segurança dos apps dos bancos, a Febraban diz que os aplicativos dos bancos contam com "o máximo de segurança em todas as suas etapas, desde o seu desenvolvimento até a sua utilização".

"Portanto, não existe qualquer registro de violação da segurança desses aplicativos, os quais contam com o que existe de mais moderno no mundo para este assunto. Além disso, para que os aplicativos bancários sejam utilizados, há a obrigatoriedade do uso da senha pessoal do cliente", afirmou a entidade.

O que diz o Procon

Nesta quinta-feira, 24 de junho, o Procon-SP promoveu reunião com representantes de bancos, operadoras de telefonia e das empresas de tecnologia Apple e Google para tratar de mecanismos de segurança disponibilizados em caso de roubo de smartphones e as medidas preventivas para evitar golpes e fraudes bancárias. Estiveram presentes na reunião representantes de Apple, Claro, Facebook, Febraban, Google, Motorola, Samsung, TIM, Vivo e Whatsapp.

A Apple e o Google são as empresas dos dois principais sistemas operacionais de smartphones no país, respectivamente o iOS e o Android.

No encontro houve acordo entre as partes para que o Procon-SP disponibilize uma central com todas as orientações que o consumidor deve seguir em casos de furtos e roubos de celulares.

"O objetivo é centralizar as informações e facilitar a vida do consumidor. É dever das empresas oferecerem meios simples e rápidos para evitar que mais pessoas sejam vítimas desses criminosos", afirmou Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Na central, o consumidor terá informações sobre o passo-a-passo que cada uma das empresas -- bancos, operadoras e empresas dos sistemas operacionais dos celulares -- fornece para que ele, de forma simples e ágil, possa bloquear a sua conta e senha bancária, sua linha de telefone e chip e apagar os dados de seu celular.