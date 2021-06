Como fica a tributação de investimentos com a proposta do governo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta sexta-feira, 25, a proposta da reforma tributária na Câmara dos Deputados. As medidas enviadas fazem parte da segunda etapa da reforma tributária. A primeira etapa foi encaminhada no ano passado, com a unificação do PIS e da Cofins, que ainda está sendo analisada pelo Congresso.

O texto propõe uma tributação de em 20% com isenção para valores de até 20 mil reais recebidos por mês. Além disso, imobiliário, o governo quer acabar com a isenção sobre rendimentos pagos a pessoas físicas no caso de FII com negociadas em a partir de 2022. No caso de fundos abertos, o governo propõe o fim do sistema de " " em maio. Os fundos fechados (multimercados) exclusivos passarão a pagar a mesma tributação que os demais.

Guedes defendeu a taxação de dividendos aos mais ricos, afirmando ser "inadmissível" que bilionários paguem zero nessa rubrica enquanto os assalariados sentem o maior peso dos impostos. "É inadmissível. O bilionário recebe dividendos todo ano e paga zero sobre dividendo", disse.