Como fica a poupança com o aumento da Selic? EXAME Agora #29 explica

Na quarta-feira, 16, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa em 0,75 ponto percentual. Com o aumento, a taxa básica de juro do país ficou em 4,25% ao ano. Essa é a terceira alta anunciada pelo Copom, após o ciclo de quedas iniciado em 2016. Diante desse cenário, será que a tradicional volta a chamar a atenção dos investidores? Afinal, a taxa influencia diretamente a rentabilidade desse tipo de investimento.

Segundo dados da própria B3, o número de CPFs cadastrados aumentou em mais de 80% ao longo do ano passado, saltando de 1 milhão de investidores em maio de 2019 para quase 3,2 milhões em novembro de 2020.

Com o aumento da taxa de desemprego e, principalmente, a alta da inflação, o Banco Central começou a mudar os rumos da taxa de juro. Manter a inflação sob controle, ao redor da meta, é o objetivo fundamental do Banco Central. E agora? Como ficam os investimentos? Vale a pena deixar o dinheiro na poupança?

No #29 episódio do podcast EXAME Agora, especialistas explicam o motivo do aumento da Selic e qual deve ser o cenário para quem pretende em renda fixa e variável.

