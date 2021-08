Como ganhar com dividendos? Especialistas contam em evento virtual da EQI

Você já ouviu falar em investimentos com foco em ? Os dividendos são frações do de uma empresa de capital aberto, que são pagos aos acionistas da companhia periodicamente.

Cada vez mais, milhares de brasileiros que investem percebem a atratividade e as vantagens do investimento em com foco em dividendos. Para auxiliar o investidor nessa trilha e a fazer as melhores escolhas, o evento "Meu Primeiro Dividendo" vai reunir alguns dos maiores especialistas do país no assunto nesta segunda e terça-feiras, dias 30 e 31 de agosto, de maneira virtual e gratuita.

O evento será organizado pela EQI Investimentos, parceira do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), e é voltado para quem já investe e quer melhorar seu portfolio ou para quem ainda está pensando em começar a poupar.

Com o tema “aprenda a fazer seu dinheiro trabalhar por você”, os painéis vão mostrar como é possível com segurança em dividendos.

Entre os 20 especialistas convidados estão André Bona, educador financeiro e parceiro de conteúdo do BTG Pactual (BPAC11); Louise Barsi, economista, analista, investidora, sócia-fundadora do Ações Garantem o Futuro e filha de Luiz Barsi;.Bettina Rudolph, sócia e analista da Empiricus; Elias Wiggers, assessor sênior de alocação daEQI Investimentos; e Alice Porto, conhecida como "contadora da ".

O que são dividendos?

Qualquer investidor que compra uma ação ou um conjunto de ações está, na prática, se tornando sócio de uma empresa. Por ter aplicado parte de seu patrimônio na estrutura daquele negócio, o investidor passa a ter direito a receber parte dos lucros gerados em determinado período.

Os dividendos são o pagamento de uma parcela do lucro líquido de uma empresa a seus acionistas. O cálculo do valor a ser distribuído é baseado no lucro líquido ajustado -- ou seja, todo o ganho da empresa já subtraídos os impostos, despesas e eventuais provisões e vendas de ativos.

Essa é uma forma das empresas atraírem investidores, pois os dividendos permitem o recebimento de uma renda passiva -- similar ao que acontece com quem é dono de um imóvel alugado, por exemplo.

De acordo com o Head de Equity Research do BTG Pactual digital, Bruno Lima, é totalmente possível com foco apenas em dividendos e a principal vantagem disso é ter uma estratégia mais fácil de operacionalizar.

Vale a pena investir em dividendos?

Alguns dos mais bem-sucedidos investidores do Brasil e do mundo defendem e adotam o investimento em dividendos. É o caso do bilionário Luiz Barsi, maior investidor pessoa física da de valores brasileira, com mais de 50 anos de experiência no mercado.

Na oportunidade que teve para comprar ações, quando ainda dava seus primeiros passos como investidor, Barsi passou analisar ações de empresas que pagavam bons dividendos. Ele conta que na época preferiu comprar papéis do então Banco Bandeirantes aos papéis do Itaú (ITUB4), já que o último não pagava dividendos mensais. Além disso, o bilionário comprava ações de setores específicos, como alimentação e petróleo.

Quem também escolhe ações de empresas pagadoras de dividendos para o seu portfólio é o americano Warren Buffett. Atualmente, três dessas ações são da Chrvron, da AbbVie e da Verizon.