Como ganhar dinheiro no setor que mais cresce da economia brasileira

O agronegócio sempre ocupou um papel relevante na economia brasileira – mas, durante a pandemia, ele provou ainda mais sua importância. Para se ter uma ideia, enquanto os segmentos da indústria e serviço fecharam o ano passado com queda de 3,5% e 4,5%, respectivamente, o agronegócio registrou alta de 2%. Já no primeiro trimestre de 2021, o agro apresentou crescimento de 5,7%, enquanto os setores de indústria e serviços cresceram apenas 0,7% e 0,4%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Agora, com a retomada econômica e a alta das commodities, o setor também passou a ter um papel decisivo no que diz respeito à geração de empregos pelo país – e já é responsável por cerca de 27% do PIB brasileiro. Assim, não é de se estranhar que venha chamando cada vez mais a atenção dos investidores.

Mas engana-se quem pensa que é preciso mergulhar de cabeça no mercado acionário para expor parte de seu patrimônio ao setor. Na verdade, também é possível diversificar a carteira com produtos relacionados ao agronegócio por meio de ativos de – que voltaram a ganhar atratividade nos últimos meses graças ao cenário econômico incerto e aos sucessivos aumentos na taxa básica de juro do país.

Um bom exemplo de investimento de renda fixa relacionado ao agronegócio são as Letras de Crédito Imobiliário (LCAs), caracterizadas principalmente pela segurança e pela rentabilidade isenta de Imposto de Renda. Entenda abaixo.

Como funcionam as LCAs

As Letras de Crédito do Agronegócio são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para o agronegócio. Isso quer dizer que, na prática, quem investe em uma está emprestando dinheiro para que os bancos financiem as atividades do setor. Em troca, o investidor recebe o valor aplicado acrescido de juros enquanto mantiver os recursos aplicados. Geralmente, o valor mínimo para é de 1.000 reais. Já o prazo de vencimento, que é determinado no momento do investimento, é de pelo menos 90 dias.

No BTG Pactual digital, além das LCA’s com retorno no vencimento, também é possível investir em LCAs com renda mensal. Com de um, dois ou três anos; o produto exclusivo permite que o investidor receba uma renda mensal direto na sua conta do banco no dia do aniversário da aplicação.

Mas, afinal, quais são as vantagens de investir em LCA?

Tributação

Se você já investe em renda fixa, certamente já percebeu que uma parte dos seus rendimentos “some” na hora de sacar o dinheiro. Isso acontece porque boa parte dos títulos de renda fixa é tributada seguindo a tabela regressiva do Imposto de Renda, o que acaba comprometendo parte dos rendimentos. Já no caso das LCAs, os títulos são isentos de Imposto de Renda para pessoa física – o que pode significar uma rentabilidade real mais atrativa.

Segurança

Historicamente, investimentos de renda fixa já são considerados bastante seguros (principalmente quando comparados aos ativos da ). Mas as LCAs contam com mais uma vantagem nesse sentido: a cobertura do Fundo Garantidor e Crédito (FGC).

Trata-se de uma organização privada sem fins lucrativos que garante a devolução do dinheiro caso a instituição emissora do título não consiga honrar o pagamento. O limite para essa restituição é de até 250 mil reais por investidor.

Exposição indireta ao agronegócio

Como dito acima, o agronegócio segue aquecido no Brasil e investir nesse tipo de título é uma forma de contribuir, mesmo que indiretamente, com o desenvolvimento contínuo desse mercado agro sem estar exposto aos riscos do setor.

Em tempos de incertezas econômicas e de mercado, a busca por investimentos em renda fixa tende a aumentar. Mas, nessas horas, o que muita gente esquece é da importância de diversificar a carteira. Afinal, a velha máxima de “não colocar todos os ovos na mesma cesta” também vale para a renda fixa – que não se restringe apenas aos títulos atrelados ao Tesouro

Guia da Renda Fixa

