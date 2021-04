Como informar no IR 2021 o saldo da conta corrente bancária conjunta

Dúvida do leitor: como informar na declaração do Imposto de Renda 2021 o saldo da conta corrente bancária conjunta?

Resposta de David Soares, consultor da IOB

Caro leitor, os saldos de conta corrente bancária, caderneta de poupança e demais aplicações financeiras com valor individual superior a 140 reais em 31 de dezembro de 2020, em condomínio, pertencentes, em frações definidas, a mais de uma pessoa, devem ser informados, de acordo com a parte correspondente a cada um.

As informações bancárias estão disponíveis no informe de rendimento disponibilizado pelos bancos. Em geral, as instituições financeiras disponibilizam o documento por meio do internet banking. Caso o banco não ofereça o informe por esse canal de atendimento, a saída é pedir o documento ao banco pelo telefone ou diretamente na agência bancária.

Na ficha "Bens e Direitos" cada condômino discrimina o tipo e quantidade de moeda, instituição financeira, agência e número da conta. Já nos campos "Situação em 31 de dezembro de 2019" e "Situação em 31 de dezembro de 2020", informa cada qual seus saldos existentes naquelas datas, conforme o comprovante fornecido pela instituição financeira.

