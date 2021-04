Como investir em bitcoin? Veja dicas na live da EXAME com o BTG

Qual a melhor maneira de em bitcoin para aproveitar a valorização da moeda digital? Para explicar o assunto, a EXAME Invest realiza uma live na próxima quinta-feira, 22, com especialistas do BTG Pactual. O evento será totalmente gratuito e terá início às 18h no YouTube e no Instagram da EXAME e no Instagram da EXAME Invest.

Desde que começou a chamar a atenção do grande público, o bitcoin vem quebrando recordes de cotação – tendo saltado de centavos para mais de 60.000 dólares em apenas dez anos. Não à toa, há cada vez mais pessoas interessadas em criar uma reserva de valor na moeda digital.

Para ajudar a entender esse mercado, quais as perspectivas e como começar a investir em bitcoin de maneira simples, a EXAME Invest convidou três especialistas do ramo para o debate. São eles:

Nicholas Sacchi, especialista em criptoativos e coordenador do Future of Money , um portal exclusivo da EXAME;

Will Landers, head de da BTG Pactual Asset Management ;

Eduardo Miquelotti, business manager da BTG Pactual Asset Management.

Com a mediação de Juliana Machado, especialista em da EXAME Invest Pro, o evento abordará temas como a relevância do criptoativo no cenário atual, perspectivas para outros mercados e as principais vantagens de investir em bitcoin por meio de um fundo especializado.

Fundo de bitcoin

Entre as formas de investimento na criptomoeda, os fundos de bitcoin se destacam por permitir a exposição do patrimônio à valorização desse mercado de maneira simples, segura e acessível. Isso porque, da mesma maneira que os fundos de , há um gestor profissional que fica responsável pela administração do fundo.

Primeiro fundo de bitcoin com gestão ativa desenvolvido por um banco de investimentos brasileiro, o BTG Pactual Bitcoin 20 FIM está disponível na plataforma do BTG Pactual digital desde o início de abril. Ele se destaca principalmente pela acessibilidade, já que é possível começar a fazer aportes com apenas 1 real.

