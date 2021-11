Tesla, Google e mais: como investir nas maiores empresas do planeta?

Desde outubro do ano passado, quando as regras que incidem sobre os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) foram flexibilizadas, o número de brasileiros procurando por este tipo de investimento cresceu exponencialmente.

Segundo dados da própria B3, o volume de negócios dos papéis, que em 2019 somavam pouco mais de R$5 bilhões, chegou à marca de R$28,6 bilhões no final do ano passado. Já a média diária de negociações, que há dois anos ficava em R$50 milhões, hoje está na casa dos R$500 milhões.

E todo esse interesse não é à toa. Com a nova regulamentação, mesmo os pequenos investidores passaram a ter acesso a ativos lastreados em de gigantes do mercado internacional, como Netflix, Google, Apple, Mercado Livre e Tesla.

Atualmente, com um cenário doméstico permeado por incertezas e volatilidade, o acesso facilitado a empresas estrangeiras continua sendo um dos principais responsáveis por manter a atratividade dos BDRs em alta. Mas esta está longe de ser a única vantagem deste tipo de investimento.

Veja, abaixo, outras características que reforçam a importância de ter BDRs na carteira.

Adeus, burocracia

Se antes o investidor brasileiro que desejava expor parte de seu portfólio a empresas com capital aberto no exterior precisava abrir conta e enviar recursos para corretoras internacionais, com os BDRs este processo foi facilitado. Isso porque eles são negociados diretamente na brasileira.

Isso quer dizer que, além de depender de menos intermediários (e burocracias!), as operações são realizadas no Brasil e a liquidação, portanto, é feita em reais.

Assim, o investidor que deseja ter acesso ao mercado internacional não precisa converter seu dinheiro para a moeda estrangeira ou arcar com os custos de operações cambiais.

da carteira

Por estarem descorrelacionados de nosso mercado interno, os BDRs ajudam a garantir rentabilidade da carteira mesmo em momentos de alta volatilidade ou desvalorização do real. Em outras palavras, investir em BDR é uma forma eficiente de diversificar o portfólio e mitigar os riscos decorrentes do cenário macroeconômico brasileiro.

Investimento fracionado e acessibilidade

Desde que deixaram de estar disponíveis apenas para investidores qualificados (aqueles que possuem mais de R$1 milhão em aplicações) e passaram pelo processo de desdobramento na bolsa brasileira, o unitário dos BDRs ficou mais acessível.

Assim, papéis cujos valores chegavam aos quatro dígitos, hoje podem ser encontrados por menos de R$100 na B3. É o caso dos BDRs da Coca Cola (COCA34), do Mercado Livre (MELI34) e da Apple (AAPL34), que hoje são negociados na casa dos R$50, R$59 e R$89, respectivamente.

Como investir em BDRs?

Com o objetivo de facilitar ainda mais o acesso aos BDRs no Brasil, o BTG Pactual digital lançou em sua plataforma um fundo inédito, que permite que os clientes conquistem a tão sonhada diversificação com ativos internacionais a partir de um único produto.

Acessível a partir de 100 reais, o BTG Pactual Diversificação Ações Globais BDR Nível 1 FIA tem como base as de fundos de índices estrangeiros renomados. A maior parcela(75%) da aplicação está nos Estados Unidos. Os outros 25% estão distribuídos entre regiões como União Europeia, Mercados Emergentes e Japão.

O ativo tem de 1,0% ao ano e zero . Já a liquidez é D+4, o que significa que é possível resgatar o investimento quatro dias úteis após a solicitação.

