Como investir em tempos de incertezas?

Ganhar dinheiro é uma tarefa árdua para a maioria dos brasileiros. Preservar e multiplicar esses recursos pode ser ainda mais desafiador, em tempos de incertezas na economia. Atualmente, o cenário de incertezas, com uma inflação acelerada e uma política monetária que não favorece o mercado de , tem mexido bastante com os ânimos dos investidores. No acumulado do ano até setembro, o , principal índice de ações da de valores de São Paulo (B3), teve queda de 6,75%.

Pensando nisso, para ajudar a todos que querem aprender a com segurança em momentos de volatilidade do mercado, os especialistas do BTG Pactual, Eduardo Arraes (BTG Pactual Asset Management) e Bruno Carvalho (head de do banco) participarão da live exclusiva e gratuita: “Investindo em tempos de incertezas”. O evento acontece ao vivo na próxima quinta-feira, 4, às 10h30, e será mediado pelo jornalista da EXAME Invest, Carlo Cauti.

Na live, os especialistas do BTG darão dicas sobre investimentos em renda fixa, com base nas características da economia brasileira e o atual cenário econômico, além de tratarem de assuntos como títulos que podem proteger o seu patrimônio da inflação, por exemplo.

Cenário de incerteza e alta volatilidade

Não é à toa que os investidores brasileiros têm sido mais seletivos com investimentos em ações e, também, em renda fixa. Existem muitos investidores que não sabem o que fazer nestes momentos de incertezas, o que é normal, já que nem todo mundo que investe passou por um ciclo de baixa do mercado.

Na última quarta-feira, 27, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa em 1,5 ponto percentual, para 7,75% ao ano. Desde o final de 2017, este é o maior nível da taxa básica de juros. Esta decisão impacta o mercado financeiro, mas é importante lembrar que sempre existem oportunidades quando o mercado sofre quedas.

E como saber se a Selic melhora ou piora o investimento em algum setor ou ativo? Como identificar as melhores oportunidades em renda fixa com a atual inflação e taxa de juros? Esses e outros temas serão abordados pelos especialistas do BTG e pelo jornalista da Exame Invest durante a live “Investindo em tempos de incertezas”.

Não perca a oportunidade de aprender a investir o seu dinheiro com segurança e se proteger das perdas da bolsa de valores.