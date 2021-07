Como Nath Finanças investe na bolsa

Pensando na melhor maneira de poupar, a jovem se interessou pelo . O primeiro investimento foi em 2018 e foi cerca de 80 reais. Todo dinheiro que sobrava, tanto do salário que recebia quanto da venda direta de cosméticos para conhecidos, ela investia. Além do rendimento do Tesouro ser maior do que o da poupança, a jovem diz que não ficava tentada a sacar o dinheiro porque o resgate do valor não era na hora.

Após aprender sobre o Tesouro, Rodrigues foi estudar outros tipos de investimentos, como , e . Um dos grandes incentivadores para que ela ampliasse o leque de investimentos foram as contas digitais, já que muitas oferecem investimentos dentro do próprio aplicativo. “Eu me achava conservadora. Passava longe da .”

Primeiras

Segundo Nath Finanças, o medo de investir na era por falta de conhecimento. Ela decidiu estudar sobre os e pediu orientação para Louise Barsi, economista e analista CNPI. No começo de 2020, ela comprou a primeiras ações, como da empresa Oi. “Era uma ação que estava barata. E comprei para aprender. Queria saber se eu tinha emocional para investir na bolsa.” As ações acabaram se valorizando devido à disputa das empresas de telefonia pela companhia e a jovem acabou lucrando. “Investi 50 reais e ganhei muito mais.”

Com medo inicial superado, Rodrigues resolveu que montaria sua carteira focada em e no , como havia aprendido com Louise Barsi. “É a minha carteira previdenciária na bolsa. É um dinheiro guardado para os próximos anos." A jovem conta ainda que analisa a questão ESG (sigla que representa as práticas ambientais, sociais e de governança). "Os valores da empresa têm que combinar com os meus."

Com a chegada da pandemia e os sucessivos "circuit breakers", Rodrigues disse que respirou fundo e aproveitou o momento para comprar mais ações. "Eu não fiquei desespearada. Ao contrário, fui comprar mais. Tudo estava barato." Seis meses depois, com a recuperação gradual da bolsa, o valor que ela tinha investido dobrou. Entre os setores que ela investe estão varejo, energia, bancário e alimentos/bebidas.

Satisfeita com seus investimentos iniciais, a jovem decidiu investir uma parte do da sua empresa na bolsa e do seu pró-labore. Ela conta que o ano de 2020 foi um dos melhores da sua vida profissional. “Eu estourei. Fechei muitos contratos e de longo prazo.” Atualmente, ele investe cerca de 10 mil e 20 mil reais na bolsa todos os meses. “Já recebi 4 mil reais de dividendos”, comemora. Além de ações, a jovem investe em (Bitcoin e Ethereum). “Eu invisto um pouco pensando em . Mas eu prefiro a bolsa porque eu estudei mais sobre o assunto.”