Como sacar o "dinheiro esquecido" nos bancos

o último passo depois de clicar no link de ativação será informar novamente o CPF e escolher uma senha de acesso. Concluída essa etapa, você tem de clicar em "criar senha" e pronto. A conta no gov.br poderá ser utilizada para o cadastro no Fies (o programa de crédito estudantil), por exemplo, assim como para outros serviços do governo federal. Como fazer login no portal: com o cadastro pronto, o próximo passo é finalmente acessar a conta. Mais uma vez, acesse o portal do gov.br; clique em "acessar a sua conta gov.br"; informar seu CPF e clicar em "próxima"; inserir a senha cadastrada e clicar em "entrar". Agora, é só utilizar a sua conta no site gov.br.

Como resgatar o dinheiro

Na data agendada no sistema do Banco Central, acesse novamente o site Valores a Receber e solicite a transferência. É neste momento que o consumidor saberá o montante disponível para transferência. O dinheiro deve ser depositado via Pix, TED ou DOC pelo banco em até 12 dias úteis.

Perdeu a data do calendário?

Quando o cidadão receber o agendamento, é importante conferir se foi para o período de 4h às 14h ou de 14h às 24h. Se esquecer ou perder a data e o período, não tem problema. A orientação do Banco Central é que a pessoa consulte novamente e receba a mesma informação.

Não deixe de voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período informados. Se não comparecer nessa data e período, a pessoa terá de voltar no sábado da repescagem, de acordo com o calendário acima. A repescagem vai funcionar durante todo o dia, das 4h às 24h.

Se também perder o sábado de repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março. Se não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, isso não afetará o direito sobre os recursos a devolver. O dinheiro continuará guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até seja solicitado o resgate.