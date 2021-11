Como tomar decisões mais assertivas ao investir?

Quando o assunto é montar uma carteira de investimentos diversificada, o que não faltam são de produtos financeiros. Mas você já se perguntou o que leva um investidor a escolher determinados ativos em detrimento de outros? Ou o que explica o fato de boa parte das pessoas decidir vender ativos promissores quando observam uma leve tendência de queda, ainda que o mais prudente seja fazer justamente o contrário?

Para as finanças comportamentais, campo da pesquisa da psicologia econômica que estuda como e por que tomamos nossas decisões financeiras, a resposta tem a ver com as emoções.

Diferentemente da teoria clássica, que prevê que as decisões relacionadas à vida financeira são tomadas de maneira totalmente racional, este novo conceito está baseado na ideia de que o processo decisório e de gestão de riscos é diretamente influenciado pelas emoções, crenças, história de vida e relação com o dinheiro de cada indivíduo.

Segundo a teoria, todos estes fatores (chamados de vieses comportamentais pelos estudiosos do tema) podem afetar a nossa capacidade de julgamento, levando a decisões financeiras equivocadas.

Veja, abaixo, alguns exemplos de vieses comportamentais que podem influenciar negativamente o seu processo de tomada de decisão.

• Aversão à perda

Ainda que a sensação de encontrar dinheiro no bolso da calça seja prazerosa, você já deve ter notado que a tristeza por perder a mesma quantia parece imensamente pior. Isso acontece porque, historicamente, o ser humano tende a dar mais importância às perdas do que aos ganhos.

Em termos de investimento, este viés comportamental pode levar o investidor a se desfazer de um investimento com boas perspectivas apenas pelo pavor de perder o já obtido. Ou ainda, a insistir em uma ação que está em queda apenas para evitar a realização do prejuízo.

• Comportamento de manada

Como o próprio nome sugere, este é o comportamento que faz com que um indivíduo imite as de um grupo, mesmo que não exista nenhum argumento lógico para fazê-lo. É o caso de quem decide comprar ou vender ações de determinadas empresas apenas porque viu um grande número de pessoas apostarem naqueles papeis.

• Excesso de confiança

A autoconfiança excessiva também é um prato cheio para decisões financeiras equivocadas. Afinal, estamos falando de uma das principais responsáveis por levar uma pessoa a gastar mais do que pode ou a ignorar orientações de especialistas antes de , por exemplo.

Finanças comportamentais na prática

Entender estes conceitos (e trabalhar para evitar que eles se manifestem tanto na hora de investir quanto ao gerir seu patrimônio), portanto, é um passo importante para o sucesso financeiro. Mas a verdade é que tentar fazer isso por conta própria pode ser desafiador.

Não apenas porque são muitos os vieses comportamentais que podem interferir em um processo de tomada de decisão financeira, mas principalmente porque, por se tratarem de comportamentos inconscientes, identificá-los sozinho não é tão simples quanto parece.

Nesse cenário, a figura de um assessor de investimentos pode ajudar, e muito, a trazer mais disciplina e segurança ao processo.

